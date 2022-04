“Jauría feminista” mantiene toma de Universidad de Magallanes por denuncias de agresiones sexuales

Durante la tarde del pasado sábado, la “Jauría Feminista”, agrupación que se adjudica la toma de la Universidad de Magallanes (UMAG), se manifestó frente al plantel universitario, debido a una serie de denuncias de agresiones sexuales dentro de la institución de educación superior.

Entre las exigencias, se pide más respeto y que la casa de estudios tome medidas respecto a la denuncias de agresiones y violaciones al interior de la UMAG.

Esto fue detallado a ADN, por Bárbara González Rojas, una de las integrantes del colectivo “Jauría Feminista”: “Esta intervención es principalmente para incomodar, para parar el tránsito, para que la gente sienta un poco nuestro enojo. La gente muchas veces nos dice que somos injustas, que estamos pasando a llevar sus derechos de circulación, de estudio, pero nosotros estamos con una manifestación súper pacífica y solamente exigimos que podamos estudiar tranquilas en nuestra propia universidad”.

La toma sigue…

Desde la agrupación, afirmaron que esta toma a la Universidad de Magallanes continuará. Sin embargo, esperan que se agilicen las conversaciones con la rectoría de la casa de estudios. Además, anunciaron que se sumará a “La Jauría Feminsta”, el Instituto Profesional Inacap de Punta Arenas.

Esta información fue confirmada por Neida Fierro, integrante de “La Jauría Feminista” Inacap: “Recién está comenzando, esto nace a raíz de la toma feminsta de las compañeras de UMAG, en apoyo y también para crear un espacio seguro dentro de Inacap, ya que hasta el día de hoy no existe este espacio en donde las compañeras se puedas acercar, contar sus testimonios”.

“Nosotras no sabemos nada, entonces pueden haber muchos casos, pero como no existe, no se visibiliza lo malo que está pasando dentro”, agregó.

De acuerdo a lo informado por redes sociales, específicamente Instagram, el colectivo se reunió con el secretario regional ministerial de Educación, Valentín Aguilera, para conversar acerca del conflicto que las aqueja.