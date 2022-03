Concepción: Sobreseen definitivamente a mujer que causó la muerte de su pareja en legítima defensa

“Era él o yo”, así explicó Jesenia Mancilla lo ocurrido el 9 de mayo 2019 en la comuna de Penco. Por años fue víctima de las agresiones de su pareja y de constantes abusos y maltratos por parte de todos los hombres que fueron parte de su vida.

Pero Mancilla aquel 9 de mayo, ante una nueva y violenta amenaza por parte de Christian Durán, sobre quien pesaba una orden de alejamiento por agresiones anteriores hacia ella, se defendió con un cuchillo intentando frenar una nueva agresión, pero la puñalada resultó mortal.

Tras el fatal hecho, Mancilla fue detenida y tras el procesamiento de la Justicia por parricidio pasó más de 5 meses privada de libertad y otro año y medio bajo arresto domiciliario total.

Este 15 de marzo del 2022, tras casi tres años de haber ocurrido el hecho, el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción decretó el sobreseimiento definitivo y total respecto de Jesenia Mancilla.

Una acción en defensa de su vida

El defensor Penal Público, Claudio Vigueras, señaló que se planteó “desde el primer instante que ella había obrado simplemente defendiendo su vida, producto de haber sido objeto de agresiones numerosas, reiteradas y sostenidas en el tiempo de parte de su conviviente”.

“Esta tesis se mantuvo durante todo el curso de la causa y finalmente este sobreseimiento apoya aquella tesis, no obstante, no se realizó el juicio oral, ya que esto deriva de un sin número de exclusiones de prueba que logramos como defensa y que debilitó fuertemente la posición de los acusadores, para controvertir nuestras alegaciones”, agregó.

Jesenia, por su parte, se mostró aliviada al ver finalizada su causa y al respecto manifestó estar “arrepentida por lo ocurrido que finalmente terminó con la vida de una persona “pero era él o yo no más en ese momento, eran demasiado los sufrimientos, sufrí mucho con él”.

En esa misma línea, hizo un llamado a las mujeres víctimas de la violencia de género a denunciar y no guardar silencio respecto a las situaciones de abuso que enfrentan, para no tener que vivir situaciones como la que le tocó vivir a ella.

Asimismo, agradeció el trabajo realizado por la Defensoría Penal Pública y en especial el trabajo desarrollado por el defensor Vigueras.

Cabe señal que el Ministerio Público, después de dos años finalmente decidió no perseverar en este caso argumentando que la mujer tenía una situación permanente de maltrato, pero el querellante particular en, representación de la familia del fallecido forzó la acusación por parricidio que finalmente no pudo sostener.