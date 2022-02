Video viral: un carabinero persiguió a su caballo en Antofagasta

Un video compartido en TikTok por un usuario de la popular red social no tardó en volverse viral por mostrar a un carabinero persiguiendo a su propio caballo en Antofagasta, específicamente en el sector de La Chimba.

El usuario de TikTok que compartió el curioso momento se llama Mario Pastén. Él entona la canción de la película “Spirit: El corcel indomable”, en el video viral, lo que agregó una gran cuota de humor al clip.

Video del carabinero y su caballo se hizo viral en TikTok

Este es el divertido clip que se viralizó en TikTok al mostrar al carabinero persiguiendo a su caballo en Antofagasta:

El video no tardó en popularizarse en TikTok. Al cierre de esta nota sumaba más de 76 mil likes y cerca de 600 comentarios. Además, superaba las 750 mil reproducciones, todo eso en menos de un día.

“Pero tío la canción no era así KDKDKDKD”. “En nuestra antofita 😅😅😅”. “wenaa spirit dale tu corte hermano lxbxrtx px txdxs”. “Te salio nuy weno jajajajajajaj”. “Aguante la chimba”. “yo viendo el video y preguntandome por que spirit y despues veo el caballo 😂😂😂 q buena 🤣🤣🤣🤣🤣 se rebelo contra la ley”. “jajajajajjajajaja yo pasé en bicicleta se me cruzó el caballito menos mal no lo atropellaron”. “Vamos Spirit!!! Corre como el viento 😂😂😂”. Esos fueron algunos de los comentarios que recibió la hilarante publicación de TikTok.

El usuario de TikTok nunca explicó el motivo del caballo al correr, perseguido entonces por el carabinero en La Chimba. Sin embargo, según consignó La Cuarta, el ruido de un camión que pasó a pocos metros del lugar, generó que el caballo se encabritara y saliera corriendo.

La persecución no habría superado más de cien metros, hasta que el carabinero alcanzó al animal con el que patrulla en Antofagasta, según precisó el mismo medio.