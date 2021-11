Punta Arenas: Se investiga la muerte de una mujer que cayó desde el mirador del Cerro La Cruz

El pasado martes 2 de noviembre se registró la muerte de Cristina Valdeavellano Mansilla tras caer 7 metros desde el mirador del Cerro de La Cruz en Punta Arenas. Según indicaron los reportes oficiales, la mujer de 33 años cayó al vacío en el momento cuando se fotografiaba en el reconocido lugar de la ciudad magallánica.

Los detalles de Carabineros indicaron que Valdeavellano concurrió al punto de atractivo turístico luego de haber estacionado su automóvil en las cercanías. La intención de la joven era poder tomarse una selfie en sentada en la baranda, sin embargo no pudo mantener el equilibrio, lo que provocó el fatídico accidente.

Fueron siete metros de caída donde Cristina se golpeó fuertemente en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza. Los golpes fueron de tal gravedad que la mujer murió de manera instantánea. La primera información publicada indicó que se trató de un accidente, vale decir, que su caída no hubo intencionalidad ni intervención de terceros.

A pesar de que esta hipótesis es la oficial y se mantiene hasta el momento, su familia cree que no se trató de un accidente por pérdida de equilibrio.

Familia de mujer fallecida no cree en un accidente

Una prima de la fallecida conversó con La Prensa Austral respecto a lo sucedido y la versión oficial que no parece tener sentido para ella. “Para nosotros no fue una caída accidental, porque no andaba sola, estaba acompañada. Tampoco creemos que se suicidó. No tenía razón para atentar contra su vida”, declaró.

Debido a esta idea planteada por la familia de Cristina Valdeavellano, piden que se realice una investigación más exhaustiva del suceso. Los familiares hacen un llamado a la comunidad de Punta Arenas para que puedan aportar algún nuevo antecedente para esclarecer la situación de muerte de la mujer en el mirador.

De acuerdo a los antecedentes aportados, la joven se encontraba en compañía de dos amigos que habrían estado bajo los efectos del alcohol. Por el momento, cualquier otra hipótesis diferente a la oficial es investigada por la policía. Los nuevos resultados del peritaje arrojarán las pruebas para confirmar o descartar lo señalado por la familia.