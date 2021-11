Puerto Montt: joven fue detenido por usar disfraz de carabinero durante Halloween

Un joven de Puerto Montt resultó detenido la noche del pasado 31 de octubre, en la celebración de Halloween, por utilizar un disfraz de carabinero.

En la ciudad portuaria del sur, específicamente en el sector de Pelluco, un joven decidió disfrazarse con el atuendo de los Carabineros.

A raíz de un patrullaje que se realizaba en el sector, el personal policial logró identificar a esta persona que contaba con prendas de la institución.

Pasado las 23:00 horas, en la intersección de las calles Juan Soler Manfredini con Las Toninas, se llevó a cabo la detención del sujeto caracterizado.

Se trata de Daniel Nahuelpán, quien vestía con un uniforme de parada N°5 de Carabineros, con los botones, logo y parches originales.

Cabe mencionar que el uso indebido de cualquier accesorio o prenda de Carabineros responde a una infracción, por lo que el personal procedió a su detención.

Respuesta del joven detenido en Puerto Montt

Nahuelpán aseguró que la ropa que utilizaba la arrendó en un local de disfraces llamado Brujas. La intención del hombre era asistir a una fiesta y participar en un concurso organizado por una disco del sector.

El detenido declaró que “había 500 mil pesos en juego al mejor disfraz. Eso me animó a disfrazarme de carabinero. Yo nunca me imaginé que en un local de disfraces establecido iban a arrendar algo original de Carabineros, entonces me llevaron detenido”.

“No alcancé a entrar a la fiesta de disfraces porque me soltaron hasta más tarde”, reconoció Daniel Nahuelpán, lamentándose del hecho.

De esta forma, el caso del detenido en Puerto Montt la noche de Halloween, sirve como recordatorio para quienes planeen un disfraz de carabinero.