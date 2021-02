Talca: Alumnos de recintos municipales no volverán a clases presenciales en marzo debido a la pandemia del coronavirus

El municipio de Talca decidió que los alumnos de recintos municipales no volverán a clases presenciales en marzo, debido a la situación sanitaria de la pandemia del coronavirus tanto en Chile, como en particular en la región del Maule.

Durante la tarde de este viernes, el alcalde la comuna, Juan Carlos Díaz, anunció que “hemos tomado la decisión de que no exista retorno a clases presenciales durante el mes de marzo hasta que no se tenga resuelto el tema sanitario. Eso quiere decir que hasta que no esté vacunado el cien por ciento de nuestra población, y eso de debiese ser, de acuerdo a lo que se nos informa de parte del ministerio, antes del mes de mayo o junio”.

La autoridad también informó que posteriormente, se evaluará la alternativa gradual de un sistema mixto de clases hasta que estén las condiciones garantizadas para el retorno completamente presencial a las escuelas y liceos.

La decisión del gobierno comunal, la cual le será notificada a través de una carta a las familias involucradas, se tomó tras los diálogos de los consejos escolares, donde fueron reunidos, tanto personal municipal, como directivos, apoderados, padres y estudiantes. Estos tenían por objetivo conocer la experiencia que vivió la comunidad durante 2020 y cómo se podían desarrollar metas y solucionar inquietudes para el año escolar 2021.

Posteriormente, el municipio realizó una consulta ciudadana, donde participaron 17 mil familias, durante el periodo de matrículas para tener en conocimiento cuál era la brecha digital que hay en la comuna y averiguar la opinión sobre el retorno a clases durante el año.

Iniciativas para implementar la medida

El municipio de Talca anunció que, para implementar el plan de clases no presenciales, entregará cinco mil computadores con su correspondiente conexión remota para los estudiantes que lo requieran. Además, se pondrá a disposición de módems en los recintos escolares para aquellos docentes que lo necesiten y se realizarán inversiones para asegurar la conectividad en las salas de clases.

Todos estos elementos actualmente están en proceso de adquisición mediante una licitación pública, indicó la autoridad.

El alcalde también solicitó al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) que realice un programa de apoyo y acogida psicosocial a la comunidad educativa.

¿Qué ocurría con las escuelas para personas con discapacidad?

Díaz también dio a conocer que el municipio dará apoyo directo a las escuelas Iberia y España, las cuales educan a de niños y jóvenes con discapacidad.

“Estamos trabajando en una propuesta integral considerando a los niños con necesidades educativas especiales, las escuelas especiales y los niños más pequeños, porque ellos también tienen otro tipo de necesidades y estamos llevando una propuesta para ellos”, dijo el alcalde.

“Quiero dar tranquilidad y certidumbre a todas las familias talquinas de la educación pública, que mientras no salgamos de la pandemia vamos a estar con clases on line”, sentenció.