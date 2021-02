Alcalde de Panguipulli aseguró que “Carabineros nos abandonó ayer” durante incidentes por muerte de malabarista baleado

El alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, responsabilizó directamente a Carabineros de la falta de control de orden público tras la muerte de un malabarista que fue baleado este viernes por personal de la policía uniformada en pleno centro de la comuna, lo que más tarde provocó la indignación de la comunidad y el incendio del edificio municipal que además albergaba otras dependencias de organismos públicos.

Durante su visita al lugar en la mañana de este sábado, el edil calificó como “un despropósito” que los funcionarios policiales no hayan resguardado las dependencias municipales ante las manifestaciones que se estaban produciendo, agregando que esto corresponde a “una seguidilla de acciones, de falta de servicios de Carabineros que las venimos denunciando hace muchos años”.

Además agregó que “Carabineros nos abandonó ayer para proteger la Quinta Comisaría, le voy a enviar un informe (al ministro del Interior) como corresponde, yo me reúno con las autoridades, pero no me reúno con la Quinta Comisaría, es mucho el dolor que tengo por esta seguidilla de inoperancia de Carabineros (…) Seguidilla de falta de fiscalización, ayer pasó lo que pasó por esta negligencia, inoperancia y falta de criterio”.

En cuanto al malabarista fallecido, el líder comunal señaló que se trata de un joven que era conocido en el lugar, que participaba de actividades municipales, y puntualizó que se reunirá con la familia, agregando que “van a contar con todo el apoyo jurídico como corresponde, para establecer la responsabilidad, y que se haga justicia“.