¡Reflauta! Estatua de Condorito ubicada en Concepción amaneció sin un brazo

“Es triste que hayan personas que no entiendan que hay que preceder la cultura local“, a poco más de dos meses de su inauguración, el homenaje al icónico personaje Condorito, ubicado en Concepción, amaneció sin un brazo. De esta manera, ADN.cl conversó con el creador de la campaña “Pepo es de Conce” e impulsor de la estatua, Luis Yáñez.

Esta iniciativa que comenzó en diciembre de 2018 tiene como objetivo “rescatar la figura de Pepo, el creador de Condorito, que nació acá en Concepción y tiene lazos profundos con la zona”. Es por eso, que “para el aniversario 71 de Condorito, que fue el 6 de agosto, hicimos una pequeña ceremonia, muy íntima en el fondo y compramos una estatua de yeso de Condorito, muy pequeña“, explicó.

Instalada en una plaza, la estatua estuvo por dos meses presente haciéndole compañía a la comunidad, mientras que vecinos junto a sus familiares “la iban a ver, era parte del paisaje de la plazoleta“, aseguró Luis Yañez.

VIDEO: Primera "estuata" de Condorito en Concepción La crisis sanitaria afectó los planes de todos. Sin embargo (dijo el pica'o) ¡ya existe la primera estatua de Condorito en Concepción, en honor a Pepo!. (Gracias a la buena voluntad de los vecinos por participar de esta humorada) #PepoesdeConce #71añosCondorito Publicado por Pepo es de Conce en Jueves, 6 de agosto de 2020

Pero la estatua de no más de un metro, ubicada en el sector Jardines de Antilhue, “apareció mutilada“. Y a pesar de su sencillez, “es bastante triste que actos ciudadanos como éste y que buscan rescatar la cultura, como es Condorito, que representa a Chile y también a Pepo, que es el penquista más famoso del mundo, no sea cuidado, ni respetado“, afirmó.

Los vecinos también han demostrado su tristeza por la destrucción del homenaje, a través de redes sociales, con menajes como “pucha que lata” o “no le hacía daño a nadie”.

A pesar de que no se saben las razones por las que se dañó la estatua, Luis Yáñez comentó que “no es algo que estorbe, ni que sea muy estridente a la vista, entonces no se entiende mucho por qué le hicieron daño“.

Pero gracias a la campaña en redes sociales, hubo personas dispuestas a restaurar el brazo faltante. “Ya se han ofrecido personas a repararla, que trabajan en yeso y que la pueden reparar. Ahora, si no se puede reparar, en el peor de los casos, se puede comprar una nueva. Pero, a lo mejor sería simbólico que vecinos de la zona, que están preocupados por el tema, puedan repararla”, cerró el director de “Pepo es de Conce”.