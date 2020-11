Reciclar cajas de pizza: Así es la iniciativa que une a Sodimac, Papa John’s y TriCiclos

Tres empresas unieron fuerzas para reciclar, al menos, 900 kilos de cajas de pizzas. El objetivo de esta iniciativa es juntarlas para su compostaje, lo que permitirá fertilizar la tierra y así apoyar la actividad agrícola del país y de este modo contribuir al cuidado del medio ambiente.

Así es el proyecto que presentaron el jueves Sodimac, Papa John’s y TriCiclos, que promueve un espacio en la red de puntos limpios en los que se acumularán estas cajas de pizza, a propósito del explosivo aumento del delivery en el contexto de la pandemia del Covid-19.

En una primera etapa, se habilitarán en cinco de puntos limpios de esta red en la Región Metropolitana, en Homecenter La Reina, Peñalolén, El Bosque, Quilicura y Los Dominicos. Se espera que próximamente se avance en más espacios en las otras regiones, considerando que Sodimac dispone de 29 puntos entre Arica y Chiloé.

Leer también Nacional Retiro y reciclaje de muebles o electrodomésticos: La tendencia que se reimpulsó en la pandemia Programas Gerente de asuntos públicos y sostenibilidad de Sodimac: “Es muy importante que las personas tengan conciencia de que el reciclaje es un acto cívico” Ciencia Ezio Costa conversó sobre la reapertura de los centros de reciclaje

La pizzería Papa John’s se sumó a esta iniciativa, mientras que TriCiclos se encargará de la trazabilidad del proceso completo.

En Tu Nuevo ADN, el gerente de sostenibilidad de Sodimac, Juan Carlos Corvalán, explicó que estas cajas “van a recuperarse en su proceso de degradación biológica para poder reincorporarse como materia de fertilizante en concreto hacia la tierra”.

“Eso tiene que hacerse separado de los vertederos normales, porque ahí pasan a ser desechos contaminantes“, agregó. “En cambio, cuando se trata como compostaje industrial, esos cientos de kilos de cajas de cartón pueden reutilizarse en materia orgánica en actividades agrícolas del país”.

Corvalán también comentó la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que reconoce legislación sanitaria existente en materia de gestión de residuos. A través de ella se busca disminuir la generación de basura, promoviendo la reutilización.

“Somos entusiastas apoyadores de la ley REP, creemos que es una nueva norma que va a beneficiar no solamente a Chile, sino al mundo”, sostuvo el gerente de Sodimac. “No podemos seguir en esta lógica de usar, consumir y después botar sin conciencia alguna, sino que tenemos que buscar formas de reducir, reutilizar y reciclar. Ya estamos trabajando con otras empresas en un sistema de gestión colectiva para embalajes, en primera etapa, y luego para electrodomésticos, en segunda etapa”.

Corvalán afirmó además que “todas las empresas tenemos un tremendo desafío: empezar a cambiar lo que comúnmente era aceptado. Pero lo que está pasando es que el planeta, la misma naturaleza nos ha dicho ‘así no pueden seguir, esto no da para más’. La matemática y la ciencia nos dicen que ya estamos en un uso del planeta de un 1,6 veces su capacidad de regeneración. O sea, simplemente no da”.