Alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes: “Es falso que existe una cuarentena, la cuarentena que existe es solamente de papel”

De acuerdo a las cifras recientes del Ministerio de Salud, Puerto Montt es la tercera comuna con mayor cantidad de casos activos de Covid-19. Por esta razón, la comuna se mantiene en la Fase 1 —Cuarentena— del plan Paso a Paso.

Sin embargo, el alcalde de la comuna Gervoy Paredes declaró que se debe iniciar la apertura del comercio en la ciudad, pese al confinamiento. El jefe comunal conversó con Tu Nuevo ADN sobre la situación sanitaria y económica de la capital de la región de los Lagos.

Paredes señaló que la cuarentena “fue un poco tardía, cuando ya el virus estaba desplazado por toda la ciudad de Puerto Montt. Entonces, qué es lo que pasa: una larga cuarentena”.

Y remarcó que “los recursos no llegan, porque no está completamente asociado a lo económico, y por lo tanto, una cuarentena que no esté asociado a lo económico, lógicamente es un fracaso”.

De esta manera, afirmó que “Puerto Montt no está en cuarentena, está en fase 3 en la practica y eso se lo hemos dicho a todo el mundo. Por lo tanto, es falso que existe una cuarentena, la cuarentena que existe es solamente de papel, de cartón“.

Leer también Nacional Coronavirus: Gobierno anunció que el inicio del toque de queda comenzará a medianoche excepto para Magallanes y Puerto Montt Regional Cámara de Comercio de Puerto Montt manifestó su preocupación por anuncio de cuarentena Nacional Minsal decretó cuarentena para Coquimbo, La Serena y Puerto Montt

“Le guste a quién le guste”

El alcalde continuó justificando la apertura del comercio en el sector: “Yo no tengo esas facultades, es lo que quiere hacer la gente, abrir su local comercial, las peluqueras quieren cortar el pelo, quieren abrir. Llevan desde marzo cerrados y yo ya no tengo más ayuda para entregarles y eso es verdad y lo reitero, guste a quien le guste, yo voy a tener que andar acompañando a esas personas”.

Paredes aseguró que habló con el ministro de Salud, Enrique Paris. “Me dijo que iba a venir una comisión a conversar conmigo este tema, espero que venga también asociado lo económico porque si no van a ser solamente palabras de buena crianza y de eso ya no queremos más”, resaltó.

En esta línea, el jefe comunal contó que, “yo todos los días tengo que poner la otra mejilla aquí en la municipalidad de Puerto Montt, pidiendo y pidiendo ayuda, pidiendo recursos. Porque la gente no tiene, tienen que pagar sus deudas y tenemos personas que, por ejemplo, viven en casa pareadas, entre 7 y 8 personas”.

Por lo que aseguró que “necesitamos recursos, nosotros los municipios no podemos andar mendigando, hasta el momento estamos mendigando recursos. Que nos venga el adelanto, por ejemplo, de lo que significa el Fondo Común Municipal, que los Fondos Covid que nos dieron a nosotros, de los $2.500 millones, nos quedan solamente $130 millones. Osea, en una ciudad como esta, que tiene 250 mil habitantes, esos $130 millones le aseguro que solamente tenemos para mañana y pasado”.

Avanzaremos al desconfinamiento y reapertura del comercio de #PuertoMontt. Siempre amparados en el auto cuidado, la próxima semana daremos el paso a la fase 2 y comenzaremos a reactivar la #economía local. #PuertoMonttTeCuida pic.twitter.com/RdhnHaXI5t — Gervoy Paredes (@GervoyAlcalde) November 12, 2020

Un estilo de Fase 2

El alcalde Gervoy Paredes detalló que la conversación con el ministro Paris giró en torno a un “sistema al estilo Fase 2” para Puerto Montt para suplir la cuarentena. “En la actualidad tenemos que reconocer, y creo que ellos lo reconocen igual, primero que no ha sido efectiva y que la gente ya no le tiene miedo al virus o bien, la gente prefiere la gente comer, llevarle su tercio a su familia, la gente no se queda en su casa porque tiene que vivir, tiene que llevar el día a día”.

Pidió que se encuentre la forme de “reabrir algunos locales comerciales, ya sea uno por medio, de alguna manera, buscando los protocolos, que puedan trabajar las peluquerías, porque ellos dicen que no son imprescindibles”.

“El negocio que vende los calcetines creemos que es imprescindible, la gente tiene que cambiarse, porque es fácil desde Santiago decir ‘mire, el protocolo indica que cuando usted llegue a su casa, cámbiese de ropa’, pero hay familias muy pobres que no tienen para cambiarse a cada rato de ropa“, agregó.

A lo que detalló que “comenzamos con 42 mil hogares, del 40% más vulnerable en marzo, ahora son 65 mil y lo que le estoy señalando lo pueden buscar en el Ministerio del Desarrollo Social”.

Por lo que continuó explicando que, “la mayoría de la gente va a comprar a Puerto Varas, va a compara allá, los negocios se fueron para allá, muchos arriendan allá y la gente hace filas en Puerto Varas para comprar”.

“Incluso, hay gente en la playa en Puerto Varas. Lo que quiero decir es que en Puerto Montt no hay cuarentena, la pregunta habría que hacérsela a las autoridades, ¿qué pasa que en Puerto Montt no hay cuarentena?“, reclamó Paredes, junto con agregar que la cuarentena como medida sanitaria “totalmente fracasó, esto es un fracaso rotundo y lo digo con todas sus letras”.

“Fracasó la cuarentena en Puerto Montt, ya no sirve que el equipo, por favor, que el equipo que se reúne en Santiago con ministros y con profesionales y con expertos, busquen otra estrategia para la capital de la región y me imagino que debe ser lo mismo en otras ciudades que tienen cuarentena por mucho tiempo”, afirmó el alcalde.

En esta línea, comentó sobre el toque de queda: “Evidentemente baja la movilidad, hasta cierto punto porque también se sigue viendo bastante movilidad”. Y aseguró que el problema es que las autoridades sanitarias “no saben que acá existen pescadores artesanales y recolectoras de orillas“, los cuales trabajan “a las 11, 12 de la noche o 3 de la mañana. Cómo yo le digo a esa gente ‘quédese en su casa’, quédese confinado sino tengo para llevarle la comida. ¿Cómo lo hago?”.

Finalmente, el alcalde fue consultado por una eventual postulación en las elecciones municipales, para un segundo periodo: “Estoy un poco cansado, agotado, como a toda autoridad esto le trae problemas familiares”.

Y prometió que tomará la “decisión final en diciembre“, a pesar de que el Partido Socialista ya lo inscribió.