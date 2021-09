Nicolás Bisquertt: “La medalla en Beijing es mi sueño, meta, objetivo y todo”

Junto con el boom del deporte paralímpico que se vive en Chile con las grandes actuaciones de la delegación nacional en Tokio, hay otro nombre a considerar pero en las disciplinas invernales: Nicolás Bisquertt.

A sus 23 años, se concentra en perfeccionar su técnica de cara a la participación que tendrá en los Juegos Paralímpicos de Invierno, los que se realizarán en Beijing durante marzo del 2022.

Nicolás Bisquertt aspira a competir en cinco especialidades del esquí paralímpico: slalom, slalom gigante, súper gigante, combinada y descenso.

“La medalla es mi sueño, meta, objetivo y todo. Estamos entrenando mucho todas las disciplinas. Tenemos cinco oportunidades. Estoy haciendo todo mis esfuerzos para volver a Chile con una medalla”, aseguró el deportista en conversación con ADN Deportes.

Ya ha podido retomar la actividad deportiva pese a las limitaciones propias de la pandemia: en agosto del año pasado fueron autorizados a entrenar y posteriormente lo hizo en Estados Unidos. Ahora mantiene su régimen de trabajo pensando en los Juegos Paralímpicos de Invierno.

“Es un deporte chico. Hay pocos corredores en el hemisferio sur, no hay carreras acá. Le sacamos provecho a entrenar en los centros de esquí para alargar la temporada hasta octubre. En enero tenemos el mundial en Noruega. Queremos quedarnos ahí en Europa hasta marzo para los Juegos Paralímpicos en China”, explicó Nicolás Bisquertt.

Todo con la idea de superar su registro de los Juegos Paralímpicos de Invierno en Pyeongchang 2018, donde fue noveno. “Corea fue una gran experiencia. Nunca las expectativas iban tan altas como resultó. Ahora a China queremos romperla e ir con todo por una medalla”, señaló el deportista paralímpico.

El proceso de Nicolás Bisquertt

Quien comandará al Team Para Chile en Beijing 2022 tendrá un gran aliado para la última etapa de su preparación al ser parte del Team Visa: instancia de patrocinio que le brindará recursos y asistencia claves en su futuro deportivo.

“Es un gran orgullo que el Team Visa me escoja. Me ayuda mucho para la temporada que viene en el hemisferio norte. Es una red que me conecta para darme apoyo en todo lo que necesito. Me permite enfocarme”, expresó un orgulloso Nicolás Bisquertt.

De todas formas, asumió que su proceso de trabajo en el esquí no ha sido sencillo, sobre todo al momento de compatibilizar sus estudios de Ingeniería Civil en la Universidad Católica.

“Me ha costado harto. He ido de a poco, congelando algunos semestres clave como ahora, que estoy 100 por ciento dedicado al esquí, que es mi prioridad, ya que vienen los Juegos Paralímpicos de Invierno en marzo”, confesó quien valoró cómo el deporte le ha permitido superar las dificultades

“Fui probando deportes, quise intentar de nuevo en la nieve. Cuando uno ya se maneja en la silla empiezas a experimentar sensaciones de libertad tremendas”, concluyó Nicolás Bisquertt.