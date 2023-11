Monsalve entrega nueva versión por rechazo de Venezuela a recibir vuelo con personas expulsadas

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, proporcionó este viernes una actualización importante respecto al vuelo de 60 ciudadanos venezolanos expulsados que no pudo despegar hacia Venezuela. La nueva versión surge en medio de críticas hacia la ministra del Interior, Carolina Tohá, y al director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, por presuntas inconsistencias en las explicaciones previas del Gobierno.

Según Monsalve, la razón detrás de la no autorización del vuelo por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela no fue una negativa deliberada o malintencionada, sino más bien una cuestión de capacidad operativa del aeropuerto venezolano. “Se pidió reprogramar el vuelo porque en ese momento no tenían capacidad operativa en el aeropuerto para recibir todos los aviones que iban a llegar”, explicó Monsalve.

Inicialmente, la ministra Tohá había informado que Venezuela no había autorizado el vuelo, mientras que Thayer luego aclaró que se debió a la falta de aprobación de un documento necesario para el aterrizaje. Las declaraciones de Monsalve buscan aclarar estas diferencias y ofrecer una explicación más detallada de los hechos.

Posible Causa del Colapso Operativo

El subsecretario sugirió que la decisión del organismo venezolano podría estar relacionada con los vuelos de expulsión de ciudadanos venezolanos que Estados Unidos también está realizando, lo que estaría sobrecargando al INAC, equivalente a la DGAC en Chile.

Monsalve confirmó que el vuelo está siendo reprogramado y que existe una disposición tanto del gobierno venezolano como del chileno para llegar a un acuerdo. Él mismo expresó su intención de viajar a Venezuela para concretar acuerdos en materia de lucha contra el narcotráfico y asuntos migratorios.

Los documentos enviados por el Gobierno chileno están actualmente en revisión por parte del gobierno venezolano. Monsalve expresó optimismo respecto a que la buena disposición existente permitirá establecer un acuerdo basado en estos documentos.

Situación del Director del Servicio Nacional de Migraciones

Ante los llamados a la renuncia de Thayer por parte de la bancada de Renovación Nacional (RN), Monsalve defendió su permanencia en el cargo, destacando la necesidad de su trabajo en la coordinación de las expulsiones. Confirmó que el vuelo está en proceso de ser reprogramado para la próxima semana.