Plebiscito de Salida 2023: revisa cuáles son las multas a las que se enfrentan quienes no van a votar

El próximo 17 de diciembre será un día trascendental para el futuro constitucional del país, cuando todos los chilenos y chilenas mayores de 18 años concurrirán de forma obligatoria a las urnas para votar “A favor” o “En contra” de la propuesta de Nueva Constitución redactada por el Consejo Constitucional.

Tal y como quedó establecido en 2022, el voto en Chile ahora es de carácter obligatorio, por ende, todos los ciudadanos del país deberán participar de las elecciones correspondientes al Plebiscito de Salida 2o23.

¿Qué pasa con quienes no van a votar?

Exceptuando las elecciones primarias de los partidos políticos, ahora todos los ciudadanos deben ejercer de forma obligatoria su derecho a voto en las distintas votaciones que se realicen en el país. Por lo tanto, todos los mayores de 18 años tienen que cumplir con el deber cívico de votar en el Plebiscito de Salida 2023.

Según dio a conocer el Servicio Electoral (Servel) la obligatoriedad de concurrir a las urnas de votación no corre para aquellos chilenos y chilenas que tienen domicilio electoral en el extranjero. Por lo tanto, en esos casos el voto es de carácter voluntario.

No obstante, el resto de los ciudadanos que no se presenten a votar el día de los elecciones se enfrentarán a multas. En ese sentido, las personas que no participen de las votaciones del Plebiscito 2023 arriesgan una multa que va desde las 0,5 a las 3 UTM, es decir, de $31.980 a $191.880 respectivamente.