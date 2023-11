Funcionarios municipales exigen disculpas públicas de alcaldesa Hassler para deponer paro en Santiago

Este miércoles, los funcionarios municipales que realizan aseo en la comuna de Santiago, exigieron las disculpas públicas de la alcaldesa Irací Hassler para deponer el paro. Luego que durante la jornada de ayer los vinculara al narcotráfico.

En concreto, la jefa comunal vinculó la movilización de los trabajadores con un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en las dependencias de la Municipalidad de Santiago producto de una denuncia por drogas y dinero en efectivo.

Sigue el paro en Santiago

La tarde del 14 de noviembre, los trabajadores y trabajadoras de la Subdirección de Mantenimiento de la Municipalidad de Santiago decidieron deponer su movilización a través de un comunicado. Sin embargo, este miércoles una serie de funcionarios se mantuvo frente al municipio a modo de protesta.

Al respecto, José Escobar, presidente de la Asociación de funcionarios municipales, señaló que el municipio de Santiago no esconde delincuentes ni narcotraficantes. “Los trabajadores no estamos en contra de que se hagan investigaciones porque esta municipalidad no esconde delincuentes y menos narcotraficantes“, dijo.

“No nos vengan a vincular a nosotros(…) ¿Por qué la alcaldía y dos concejalas toman una situación acusando que todos los trabajadores somos todos narco o microtraficantes?”, agregó. Y enfatizó que las declaraciones de la edil “nos ensució, nos enlodó“.

“Está estigmatizando”

Por su parte, los concejales independientes Juan Mena y Rosario Carvajal criticaron la vinculación que hizo Irací Hassler con las drogas. “Me parece grave, irresponsable. Es una práctica antisindical”, dijo Carvajal a La Tercera.

“Está estigmatizando a todos los trabajadores(…). Esta es una situación acotada, por supuesto que la movilización no tiene ninguna relación con eso (drogas)”, añadió. En tanto, Mena consideró que es “fuertísimo” la denuncia de la jefa comunal.