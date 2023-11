Karol Cariola denuncia que El Mercurio “alteró maliciosamente” lo que dijo en su entrevista con el medio

Karol Cariola fue uno de los rostros del Apruebo en el plebiscito anterior, en el que el Rechazo a la propuesta de Constitución de la Convención Constitucional se impuso por una amplía mayoría. Y posiblemente por ello, la diputada del Partido Comunista fue contactada por El Mercurio para que diera una entrevista acerca de su papel proceso constituyente anterior y sobre sus opiniones acerca del actual.

Sin embargo, publicada la entrevista en El Mercurio de este domingo 12 de noviembre, Karol Cariola acusó que lo que dijo fue alterado. Esto, luego de que se viralizara en las redes sociales, el titular que el medio le puso a la conversación que tuvo con la diputada del PC. “Habrá que pensar, con tiempo, en nuevo proceso que el pueblo determinará, desde la movilización en las calles“, fue el titular que El Mercurio escogió para entrevista que tuvo con la congresista comunista.

La queja de Karol Cariola

Poco tiempo después de la publicación de la entrevista, en X (ex Twitter), Karol Cariola denunció: “Acepté conversar con El Mercurio, sin embargo, el medio de comunicación alteró maliciosamente mis palabras para intencionar una postura que se aleja de lo que expresé y cambia totalmente el sentido de mi opinión. Tengo la grabación completa de la entrevista y lo que publicaron no refleja en absoluto el sentido de lo que dije“.

Tras ello, acerca del titular que escogió El Mercurio para la entrevista, la diputada del Partido Comunista señaló que “es lo más burdo, ya que cita una frase que jamás pronuncié. Lamento mucho esta situación. Les dejo la grabación íntegra de la pregunta y mi respuesta“.

Acepté conversar con @ElMercurio_cl sin embargo, el medio de comunicación alteró maliciosamente mis palabras para intencionar una postura que se aleja de lo que expresé y cambia totalmente el sentido de mi opinión. Tengo la grabación completa de la entrevista y lo que publicaron… pic.twitter.com/51lK0o1Ify — Karol Cariola Oliva #EnContra (@KarolCariola) November 12, 2023

La transcripción del audio que subió la diputada

En el audio que subió la diputada, el periodista de El Mercurio le preguntó: “¿Se arrepiente de haber jugador el rol que jugó el año pasado para la campaña del Apruebo en este momento?“. A lo que ella respondió: “Yo en general no me arrepiento de nada de las cosas que hago. Solo, para mí todos los procesos con aprendizajes. Creo que uno puede hacer, lo que no significa que todo lo que he hecho lo evalúo bien“.

“Digo para que no parezca una posición soberbia. Sino que muy por el contrario, creo que las cosas que uno hace tiene que asumirla y tiene que asumirla sobre todo desde la autocrítica. Desde la humildad de aprender de todos los procesos”, añadió después.

“Hay autocríticas colectivas, aprendizajes colectivos también”

Más adelante, Karol Cariola continuó y expresó que “yo aprendí mucho de lo que vivimos en el periodo anterior, de lo que fue el proceso constitucional. Me tocó asumir muy a última hora parte de la campaña. O sea, esa campaña ya venía trabajándose. Yo me sumé al último tramo a jugar un papel. Y evidentemente, lo hice con mi mayor convicción y voluntad del momento, de que ese era el camino correcto. Y por supuesto que no me arrepiento de haber contribuido a un proceso que era colectivo en el cual yo por lo menos sigo creyendo“.

Finalmente, en el audio la diputada Karol Cariola sostuvo “creo que sin duda hay mucho que aprender de lo que se hizo, de todo lo que fue ese proceso. Hay autocríticas colectivas, aprendizajes colectivos también. Pero yo creo que en ese momento jugué el papel al que fui convocada a jugar y lo hice y puse todo de mí para poder contribuir en ello, digamos. O sea, como siempre lo hago en general”.

“Yo cada vez que asumo un compromiso, lo asumo con mucha convicción. Lo asumo con mucha entrega. Y pongo lo mejor de mí para contribuir en ello cuando estoy convencida de que es lo correcto“, adicionó y cerró.