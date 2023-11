Diputado Leiva y nombramiento de hermana como notaria en Lo Espejo: “Le dije que no lo compartía, pero que era su legítimo derecho”

El diputado del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, se refirió al nombramiento de su hermana, María Elena Leiva, como titular de Notaría en Lo Espejo. Esta designación, realizada por el ministro de Justicia, Luis Cordero, generó controversia y críticas en la opinión pública.

El parlamentario aclaró, en conversación con Ex-Ante, que él sabía que su hermana había desempeñado la función de manera interina desde febrero de 2022 y que había manifestado su intención de postular debido a su experiencia en temas notariales. “Yo sí le manifesté mi incomodidad porque sin lugar a dudas iban a elucubrar eventuales acciones indebidas, pero yo no soy quién para poder coartar el desarrollo de un familiar. Ellos no tienen la culpa de tener un hermano diputado, así como yo tampoco tengo la culpa de que ellos desarrollen su función”, dijo.

“En caso alguno intervendría…”

Cuando se le preguntó si influyó en la decisión del Gobierno de seleccionar a su hermana, el diputado Leiva negó cualquier participación en el proceso y enfatizó que no había pedido favores para ningún familiar en el aparato público.

“Quienes me conocen o saben cómo ha sido mi actuar en la vía pública pueden dar fe de que esa es mi forma de trabajar y que en caso alguno intervendría de una manera así. Nunca lo he pedido para ninguna persona en el aparato público, menos lo voy a pedir para un familiar directo. No tengo absolutamente ninguna, pero ninguna persona designada en el aparato público que sea vinculada a mi labor parlamentaria”, expresó al respecto el congresista del PS.

Leiva también respondió a las críticas sobre la idoneidad de su hermana para el cargo, ya que se tituló recién hace tres años. “Ese es un problema de fondo (…) En comunas como Lo Espejo el número de postulantes es bastante bajo y por consiguiente muchas veces el nivel de expertiz también lo es. Sin embargo, para poder postular a un cargo como este se requiere pasar por pruebas de conocimiento específicos que elabora la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de aptitudes y capacidades, y una entrevista psicolaboral que además son secretas, sólo se ven por RUT”, indicó el diputado Leiva.

“Endogamia”

En la misma, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara aclaró que se había inhabilitado de participar en el proceso de reforma a los notarios, ya que cumplió con la ley que establece que si alguien tiene un interés directo en un proyecto específico, debe inhibirse.

Cuando se le preguntó sobre las críticas del ministro Cordero acerca de la “endogamia” en el sistema de notarios, Leiva mencionó que proviene de una familia con muchos abogados y que esto es común en muchas profesiones, como la medicina o la política.

“Bien lo dijo el ministro Cordero: Este es un sistema complejo y además bien señaló el ministro que tal es la complicación para encontrar postulantes a notarías de esta naturaleza que en este caso en particular, de la terna que elaboró la Corte de Apelaciones respectiva, solo quedo ella postulando entendiendo que uno renunció expresamente y lo que me informó además es que otro de los postulantes había sido designado en una notaría en Copiapó”, cerró el diputado Raúl Leiva.