Académico y proceso constitucional: “Creo que se irá estrechando la diferencia entre el A Favor y el En Contra”

Los resultados de la votación de la propuesta de Constitución del Consejo redactor del lunes no sorprendieron a nadie; o dicho de otra forma, fue una extensión del comportamiento de origen, un anuncio de búsqueda de acuerdos avasallado por los sufragios: 33 votos a favor de los consejeros del Partido Republicano y Chile Vamos, 17 votos en contra del oficialismo. Y si el texto es mejor o peor que la Carta Magna que rige en el país es algo que “quedará a criterio de quien esté leyendo. La Constitución es esencialmente política”.

La cita es de Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, y la dijo la mañana de este martes, en ADN Hoy. Profundizó después de su esencia política:

“Dependerá de quién está leyendo. Hay aspectos que sí son parte del debate jurídico, legal, constitucional, que ha generado polémica en este texto particular, que tiene que ver con hasta qué punto se establecen políticas públicas en la Constitución y ese fue un pecado que se cometió en el anterior y en este texto constitucional, y es un problema: las contribuciones, ciertas regulaciones, pensiones, salud y otras”.

No obstante la experiencia personal de lectura, hay aspectos anunciados en el proceso anterior (y si se quiere, también en ese momento de la historia entre la Convención y el Consejo) que, de acuerdo a Fuentes, no se “no se está cumpliendo”, y tiene que ver con que la propuesta “es una Constitución muy extensa a nivel internacional. Lo que está pasando respecto de eso es que se está constitucionalizando muchos temas, que es un problema, porque amarra al futuro el debate constitucional. Si se aprueba, estaremos amarrados mucho a debatir cada política pública”.

Consensos

La oposición ha dicho que gran parte de las propuestas que se hicieron en el proceso de redacción fueron aprobadas por mayorías, y que este mismo comportamiento se vio reflejado en que el texto final no fue llevado al comité de árbitros para que se revisara un respeto a los 12 bordes previos. La imagen es, quizás, distorsionada, a juicio del académico:

“En los temas críticos no hubo acuerdos: pensiones, salud y educación (…) Hay modelos que están en disputa y es una diferencia sustantiva que existe. Son tres temas que nos vienen acompañando hace décadas y frente a los cuales no hubo acuerdos. También en salud sexual y reproductiva; en derechos de las mujeres hay una disputa de si se reconocen o no; el medio ambiente y el cambio climático, el darle la relevancia a la crisis climática que enfrentamos; los bienes comunes, el agua, glaciares; protección de ríos, lagos y mares. Hay temas muy sustantivos, que están en agenda, que no se producen acuerdos. No es un tema de cantidad, sino de calidad de acuerdos en ámbitos específicos donde no se ha logrado”.

Con todo, y ante los siguientes pasos a seguir (la entrega del texto al Presidente Gabriel Boric y luego la campaña previa al plebiscito del 17 de diciembre), la pregunta es: ¿alcanza el tiempo para que la opción ‘A Favor’, con baja adhesión según las encuestas, se imponga?

“Efectivamente, el voto a favor está empezando a crecer. Sobre todo ha pasado que la gente que se identifica por la derecha se inclina por el ‘A favor’: estaba muy por el ‘En contra’ y se está dando vuelta. Es decir, la campaña de republicanos y la derecha primero está por convencer a los suyos y lo está generando. Creo que se irá estrechando la diferencia entre el A Favor y el En Contra. ¿En un mes y medio les va a alcanzar? Creo que es un tiempo relativamente breve, pero el modo en que se baja la campaña es a partir de ofertas muy concretas: no más migrantes, la plata es tuya, etcétera. Eso podría animar al votante indeciso por inclinarse por el ‘A favor'”.

En la vereda de en frente hay problemas, quizá identitarios. Lo explicó Fuentes: “Para el voto ‘En contra’, es un problema. Creo que tendrán que acudir a la estrategia de mejor diablo conocido que por conocer, en términos que se conoce el actual, ha funcionado, es perfectible, es más fácil de reformar, además de todos los problemas que involucraría el texto que se quiere aprobar. Tienen un dilema comunicacional muy importante”.