De Boric a Piñera: los tuits icónicos que marcaron el 18 de octubre del 2019

El 18 de octubre fue el día que comenzó el llamado estallido social. En esa fecha, además manifestaciones masivas y pacíficas, también hubo una destrucción del transporte público e infraestructura pocas veces vista durante una protesta en la historia. Y ante estos hechos, diferentes personalidades del mundo político se manifestaron a través de sus redes sociales.

Tanto personeros de derecha como de izquierda, o tanto liderazgos del oficialismo como de la oposición, entregaron su parecer sobre lo que ocurría en las calles. Así, hubo quienes le dieron énfasis a las demandas y a la indignación de cientos de miles de personas. Y otros quienes priorizaron la condena a los incidentes violentos ocurridos durante esta jornada.

Los tuits de la izquierda o de la entonces oposición

En el caso de la centroizquierda e izquierda, personalidades como la senadora Yasna Provoste y el, en ese momento, diputado Gabriel Boric cuestionaron el actuar del gobierno liderado por Sebastián Piñera ante los diferentes focos de protestas.

Camila Vallejo

“El gobierno se dedica a enriquecer a los más ricos y subir el costo de la vida a las familias trabajadoras. ¡Se burlan de las personas al decirles que se levanten más temprano o compren flores y esperan que no reaccionen! ¡Para colmo activan estado policial! ¡Basta de represión!“, fue lo que tuiteó la entonces diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo.

Gabriel Boric

“La derecha cree que la solución al legítimo malestar ciudadano es reprimir y castigar. Presentan proyecto para aumentar multas, advierten que quitarán la TNE, amenazan con la ley de seguridad del Estado. Pero así no solucionarán nada, solo harán crecer la indignación“, fue lo que tuiteó el entonces diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric.

Yasna Provoste

“Pretender que todos los conflictos sociales son producto del accionar de delincuentes es no entender nada. Mal diagnóstico. Malas decisiones. Los anuncios del gobierno solo profundizarán un conflicto que requiere empatía y un debate serio. Reflexione Presidente Piñera”, fue lo que tuiteó la entonces y actual senadora del Partido Demócrata Cristiano, Yasna Provoste.

Ximena Rincón

“El malestar ciudadano es real y no se está leyendo. Suben cuentas de luz, transporte, costo de vida y gobierno responde con amenazas de más carabineros y ley de seguridad del estado. Ignorancia total de lo que vive la mayoría de la gente“, fue lo que tuiteó la entonces senadora del Partido Demócrata Cristiano, Ximena Rincón.

Álvaro Elizalde

“Llamamos a Sebastián Piñera a enfrentar este episodio con diálogo y no con fuerza. Nadie avala los destrozos, pero hay un malestar de fondo del que hay que hacerse cargo: la sensación de que la clase media y los más vulnerables terminan siempre soportando las cargas del sistema“, fue lo que tuiteó el entonces senador del Partido Socialista, Álvaro Elizalde.

Los tuits de la derecha o del entonces oficialismo

Por su parte, en el caso de la derecha, el mismo presidente del país en ese momento, Sebastián Piñera, se refirió a los incidentes del 18 de octubre, pero el día siguiente (el 19 de octubre). Mientras que, otras personalidades del sector manifestaron su opinión ese mismo día.

Felipe Kast

“Esta es la peor cara de nuestra sociedad, cuando la violencia y la destrucción se impone sobre el resto. Toda causa justa termina siendo una gran mentira cuando se utiliza la violencia para conseguirla“, dijo el entonces y actual senador por Evopoli, Felipe Kast.

Sebastián Piñera

“He escuchado con humildad la voz de la gente y no tendré miedo a seguir haciéndolo, porque así se construyen las democracias. He decidido suspender el alza del metro, lo que requerirá la rápida aprobación de una ley, hasta que acordemos un sistema que proteja mejor a nuestros compatriotas”, dijo el entonces presidente Sebastián Piñera.

Y luego el mandatario agregó: “Todos tienen derecho a manifestarse pacíficamente y solidarizo con razones que tienen para hacerlo. Pero nadie puede amenazar la seguridad de ningún compatriota. Solo unidos lograremos resguardar y conservar nuestra democracia. Cuidemos a nuestras familias, cuidemos nuestro país“.

José Antonio Kast

“Violencia y descontrol en estaciones de Metro son hechos de extrema gravedad y ponen en peligro la vida de los usuarios y los trabajadores. Es indispensable que las FFAA, en conjunto con Carabineros, asuman control de la seguridad pública para defender a los chilenos honestos“, dijo el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Mario Desbordes

“Ante los graves hechos ocurridos hoy, respaldamos lo anunciado por el Ministro del Interior. Condenamos la violencia utilizada por quienes se aprovechan del legítimo malestar ciudadano, y en especial a quienes avalan esa violencia con fines políticos“, dijo el entonces diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes.

“En una democracia es legítimo manifestarse, pero no vandalizar y destrozar lo que es de todos. Si la ultraizquierda justifica y avala hacer pedazos el transporte público, yo quiero defenderlo. Me ofrezco de voluntario para retirar los escombros de las estaciones del Metro“, dijo el entonces diputado de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Bellolio.