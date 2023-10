A 4 años del estallido social: 55% cree que la revuelta fue negativa para el país

En una nueva conmemoración del 18 de octubre de 2019, la empresa Criteria liberó su encuesta “Subjetividad a 4 años del estallido social”, medición que analizó cómo la sociedad chilena percibe este hecho que marcó la historia reciente del país.

Para conocer en detalle el sondeo, País ADN conversó con el director de la empresa a cargo de la consulta, Cristián Valdivieso, quien expresó que si bien durante los primeros meses y años posteriores al 18 de octubre de 2019, la mayoría de la población lo veía como algo positivo, esta percepción ha cambiado.

“Recién este año, en la medición comparativa, vivimos un cambio de aquellos datos y hoy día hay más gente que considera que el estallido social fue más bien negativo que positivo para el país”, señaló el máster en Comunicación.

Según los entrevistados por @CriteriaChile el Estallido Social fue más bien negativo para el país, aumenta del 33% al 55% entre julio del 2020 a octubre del 2023. Un 45% cree que fue más bien positivo. #EstallidoSocial pic.twitter.com/o5OCU76JzU — CRITERIA (@CriteriaChile) October 18, 2023

Violencia y razones

Sobre este hecho, Valdivieso expuso: “Hay varias maneras de mirar esto. Una es decir la sociedad mayoritariamente mira el estallido por sus consecuencias negativas. Hoy, es muy difícil para alguien salir a defender la legitimidad del estallido, porque se ha asociado con la violencia. De hecho, ningún actor político ni el Gobierno está reconociendo paternidad sobre él”.

“Está la otra arista —continuó el director de Criteria— que es volver a mirar el estallido en sus razones de ser, qué es lo que lo motivó, y tengo la sensación que se confunde la idea de que mirar las razones del estallido es justificarlo (…) Tengo la impresión que es un acto de honestidad intelectual mirar el estallido más allá de la violencia, es decir, efectivamente vino asociado con muchas acciones de violencia pero el estallido no fue solo violencia: la gran mayoría que participó, que salió a manifestar sus demandas, los cacerolazos, no justifica esa violencia“.

Es más, en base a lo anterior, el experto expresó: “Si (sigue) el relato de estallido igual violencia, de que la sociedad no quiere nunca más un estallido social, creo que estamos siendo ciegos respecto de algo que eventualmente podría volver a producirse”.

En tanto, Valdivieso recalcó que “aún cuando la mayoría de la sociedad hoy considera que sumando y restando fue más bien negativo el estallido, hay un 45% de las personas que dice que el estallido fue más bien positivo para el país”.

“Movimiento muy ciudadano”

Si bien todavía no hay claridad sobre cómo se produjo el estallido social sin liderazgos definidos, el analista resaltó que la naturaleza ciudadana fue un elemento central de la llama revuelta

“Más allá que debe haber tenido algún grado de apoyo, fue un movimiento muy ciudadano. Fuera como partiese, el hecho es que la sociedad en su gran mayoría se plegó al estallido social. Las encuestas en ese momento, el 80% lo apoyaba”, complementó Cristián Valdivieso.

La encuesta también destaca la transformación del proceso constituyente en Chile. Inicialmente ciudadano, este proceso ha evolucionado hacia una lógica política más tradicional. Incluso, el director de Criteria manifestó que la población siente que la clase política no comprendió adecuadamente sus demandas, lo que contribuyó a un sentimiento de estafa después de cuatro años de movilizaciones y promesas incumplidas.

“Tengo la sensación de que hoy, la gente siente que el estallido finalmente no quedó en nada muy positivo, que estamos peor que previo al estallido social, que han sido cuatro años perdidos, pero la sociedad en su conjunto, en general, no se responsabiliza ni se culpa por el estallido (…) Cuando tú conversas con la mayoría de la gente te dicen ‘el problema que hemos tenido estos cuatro años, la culpa es de la clase política que no fue capaz de entender la demanda ni de procesarla adecuadamente y que íbamos a solucionar esto con una nueva Constitución, pero que no entendieron nunca cuál era la demanda de fondo'”, cerró Cristián Valdivieso.