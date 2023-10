Consejo Constitucional: expertos no logran acuerdos y aplazan presentación de enmiendas más allá de la ahora acordada

El tiempo del Comité de Expertos para revisar el texto propuesto por el Consejo Constitucional expiró a las 14:00 horas de este miércoles, pero la política se está haciendo en el ex Congreso, en Santiago: por una parte, comisionados y consejeros juntaban firmas para aplazar la fecha límite a las 18:00 horas; mientras tanto, líderes de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos también se convocaron para impulsar las negociaciones.

Son ocho los expertos encargados de acercar posiciones entre el oficialismo y la oposición. Hasta antes de la hora de entrega, incluso se había elucubrado el ingreso de enmiendas por cada una de las partes ante la imposibilidad de encontrar puntos de encuentro. Una idea razonable, por sobre lo dilatante que se lee de buenas a primeras, si se toma en cuenta que las mismas votaciones podrían permitir recoger insumos por cada lado.

“Hasta ahora, no hay acuerdo. Pero sí ha habido aproximaciones en algunos temas. Creo que las observaciones van a reflejar esas aproximaciones y finalmente se va a terminar dirimiendo en el propio pleno. Sin acuerdo, no habrá enmiendas conjuntas”, advirtió el comisionado experto Alexis Cortés (PC). En la misma línea, explicó las dudas del trabajo de sus pares: acercarse al anteproyecto, o reconocer y aceptar la decisión política del Consejo de presentar un texto de derecha, más conservador en distintas materias, con acuerdos en cuestiones más orgánicas, técnicas y “periféricas” respecto a los debates políticos “grandes”.

Por otra parte, el comisionado Jaime Arancibia (RN) enumeró las grandes diferencias: contribuciones, derecho a la vida de quien está por nacer, beneficios carcelarios y libertad de elección en salud, entre otros:

“Puede que no lleguemos a las dos y ahí va a seguir el ejercicio de tratar de obtener votos para las distintas enmiendas presentadas ya, con la diferencia que no sean tan distintas, pero también hay que entender que si hay acuerdos en enmiendas ya presentadas, es posible que se retiren algunas de esas enmiendas para precisamente favorecer ese acuerdo, de cara a la votación del pleno. Puede ser también que algunas de las enmiendas presentadas no terminen siendo leídas el día que toque el pleno porque hubo un acuerdo que permitió bajarlas”.

Hay aspiraciones de la derecha de que se pueda resolver el debate más allá de los plazos. Por lo pronto, en los próximos días debería sesionar el pleno del Comité de Expertos: en papel, debería ser este jueves 12 de octubre para despachar al Consejo Constitucional el 16 del mes. Pero en la práctica, las cosas pueden cambiar.