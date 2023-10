Aldo Valle por propuesta de nueva Constitución: “Chile Vamos pudo poner el matiz, pero no tuvo la oportunidad o la voluntad, ellos tenían más responsabilidad”

En palabras de alguien que ha hecho clases desde los años 90, el texto que el Consejo Constitucional aprobó el miércoles (fácil y rápidamente, gracias a la apabullante —y según han declarado consejeros del oficialismo, desoyente— mayoría del Partido Republicano y Chile Vamos) no llega a la nota 4,0, la evaluación mínima en Chile para llegar al siguiente punto. En ADN Hoy lo dijo así, este jueves, el vicepresidente del órgano redactor, Aldo Valle:

“Creo que todavía estamos con exámenes pendientes o con las posibilidades de subir las notas en esos exámenes. Pero creo que todavía estamos necesitados de promedio. Todavía no alcanza un 4,0. Un 4,0 es la nota con la que usted aprueba. En la escuela de Derecho digo: ‘Si se saca puros 4,0, usted llega a ser abogado’. Siendo una nota exigente, y en este caso mucho más, nos falta para llegar al 4,0″.

Pero hizo una distinción: en cuanto al trabajo, lo calificó como “disciplinado: el cometido institucional, la tarea, lo hemos cumplido todos y todas. Esa es la evaluación que uno hace del trabajo que correspondía, cívicamente”. Pero en otro aspecto, reconoció que “ha habido otros déficits percibidos de manera distinta. Pero conspiró también que esto sea en un periodo tan breve, porque no hubo la suficiente discusión o espacio porque había desconfianza, que es recíproco, no se lo atribuyo a un sector. Sin embargo, la mayoría pudo haber dado más espacio a la minoría de la que formo parte. Sentimos que no tuvimos esa oportunidad de compartir el lápiz, como dijo un comisionado. No estuvimos bien y no estuvo bien la mayoría, especialmente porque ella era la que podía finalmente terminar escribiendo el texto”.

Un reportaje de Ciper mostró cómo los consejeros del Partido Republicano hicieron uso de subterfugios (las enmiendas de unidad de propósito) para imponerse. Pero fue, a juicio del doctor Valle, una estrategia con complicidad de Chile Vamos:

“Pensé que íbamos a tener una deliberación más matizada, con más diferencias... Creo que Chile Vamos pudo poner el matiz, pero en eso, me parece, no tuvo la oportunidad o la voluntad, porque republicanos tiene una mayoría que le permite impedir cualquier aprobación porque solo juntos hacen los 3/5, que es lo que permite aprobar normas en el pleno. Había una dependencia recíproca, lo que obviamente traslada también la responsabilidad a Chile Vamos por su mayor experiencia y personalidad política. Republicanos es un partido que está en constitución, en desarrollo. Creo que tenía más responsabilidad Chile Vamos”.

Una frase que reaparece, o que quizás nunca se fue desde la Convención Constitucional, fue la de la “aplanadora”, la de “pasar máquina”. ¿Habrá sido el caso? Respondió el consejero: “Sí, creo que es una expresión fuerte, que suelo no usar, pero lo cierto es que cuando finalmente los acuerdos se hacen solo en un sector, obviamente eso corresponde a hacer uso de un modo, me parece, al menos descomedido o sin esa virtud democrática que finalmente debemos siempre no abandonar. Hablo de esto incluso con un sentido autocrítico: a las mayorías les suele ser muy difícil contener esa propensión a que las cosas finalmente queden como estiman, como quieren imponer o disponer”.

Vio, entonces que hubo errores que se cometieron en el proceso anterior y que se replican en el actual, “y es mucho peor que ocurra en un segundo momento, cuando la experiencia mostró que no es bueno. Una Constitución tiene que no solo depender de la aritmética: ‘Tengo la mayoría y haré uso de ella’. A veces se cree que cuando se tiene una mayoría, producto de una elección, se tiene el poder, y el poder es algo más complejo. Si no construimos una Constitución que represente las principales tradiciones y culturas políticas que hay en elpaís, históricamente asentadas. Partiría con ese dato. Lo más probable es que a la vueltta de la esquina la Constitución no dé las respuestas que se necesitan”.

Comisión de Expertos

El próximo sábado, los elegidos por los partidos con representación en el Congreso recibirán la propuesta formalmente. De allí en más, tendrán cinco días para hacer valer las facultades que Valle explicó:

“Tenemos dos oportunidades todavía: una, es que la Comisión Experta tiene una competencia bastante amplia porque puede agregar normas, modificarlas, suprimirlas en sus observaciones. Ellos hicieron un buen trabajo en el anteproyecto. Si ese espíritu continúa (…) Creo que van a poder entregar un buen resultado. Si allí se logra un acuerdo sustantivo importante, creo que va a haber más oportunidades de que en el pleno se morigere la voluntad más hegemónica de republicanos y chile vamos y la centro-izquierda se acerquen más las posiciones”.

Los cambios necesarios son “significativos”, destacó, y que en la misma línea, hay que ponerse “objetivos, ojalá los mayores”, pero advirtió también el vicepresidente que “en una discusión donde está en juego la mayor jerarquía normativa, jurídica, del país, en que hay fuerzas en que legítimamente hay fuerzas, también hay que estar dispuesto a lograr objetivos medios, y a veces aceptar incluso textos que no lo satisfacen plenamente, pero está el bien común, el interés común del país está en juego. Esos cambios significativos son los que vienen mejor al interés general del país y no son buenos aquellos que sirven a una determinada visión o doctrina filosófica o política, porque así no se construyen las Constituciones“.

Con todo, es optimista: es un grupo de fuerzas los que advierten la necesidad de cambios del texto que salió ayer del pleno. “Quien quiera perseverar en ese texto sin hacerle las modificaciones que se necesitan, se está exponiendo ante una responsabilidad ante el país, sino también ante una derrota política y cultural, porque finalmente los países se construyen sobre la base de atender a las diferencias que tenemos”, cerró.