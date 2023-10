José Maza y su reflexión por consecuencias del estallido social: “Fue como una pataleta de adolescente”

José Maza, además de ser un astrónomo y un divulgador científico destacado, es también profesor de la Universidad de Chile que cada vez que habla, hay altas posibilidades de que cause revuelo. Sus opiniones tienden a ser bien directas y duras, por lo que tiende a generar controversia. Y recientemente, su opinión sobre el lenguaje inclusivo y el estallido social no pasó desapercibida.

Y es que, acerca del lenguaje inclusivo, en conversación con The Clinic, el Premio Nacional de Ciencias Exactas, señaló que “si me preguntan si yo apoyo el feminismo, no dudo ni un milisegundo en decir que sí, en lo que en su esencia creo que es una reivindicación de la mujer. Pero empezar a meterle vocales extras a todas las palabras del idioma castellano me parece una soberana tontería”.

“Entonces, cuando por ser feminista empezamos a hablar todos con a o con e, ‘yo tengo que ir al dentisto’, porque no voy al dentista, etcétera, es llevar esto a la exageración… Y lo feo es que la tontería rodea algo que es fundamental y termina por decir ‘no, están todas locas'”, añadió el Profe Maza.

“No es cuestión de llenarse la boca con más palabras”

Tras ello, sostuvo que “el lenguaje inclusivo es una tontería, porque lo que hay que hacer es ser inclusivo. Tengo que respetar a todos los seres humanos que me rodean y no importa si son distintos o muy distintos. Si tú tienes la piel más clara o más oscura, es totalmente irrelevante, y si tú eres XX o XY, da lo mismo. Y si tú eres el XX o XY y tienes preferencia por XX o por XY, también da lo mismo, pero da lo mismo en todas las situaciones. Eso no es cuestión de llenarse la boca con más palabras”.

“El lenguaje inclusivo vale cero, cero. Lo que vale es ser inclusivo, respetar a un niño down, respetar a un niño TEA, respetar a un niño que tenga una dificultad para caminar, respetar a una persona que tenga dificultades visuales. Si la sociedad no respeta a los que son distintos, si la sociedad nos pone etiquetas, ‘no, este porque es viejo, este porque es grande, este porque es gordo’, no sirve de nada el lenguaje inclusivo”, complementó.

Su reflexión a cuatro años del estallido social

Más adelante, el astrónomo reflexionó acerca del estallido social. “Creo que en la sociedad el problema grande es que hay unos que no cumplen las reglas, porque son los que las imponen. Entonces, te echan de su lago, te echan de su, no sé qué, porque ellos son los dueños de todo. Y hay otros —y esto tiene que ver con el estallido social— que se aburrieron de ser los que tienen que estar respetando las normas que los otros les imponen cuando les conviene y les da la gana”, afirmó.

“Entonces, ahí hay ahí una falta de respeto de todos. Y también de los sectores más conservadores, porque nunca le tuvieron respeto a las normas que ellos mismos hicieron. Las normas eran las que ellos querían en el momento en que más les convenía”, adicionó.

Finalmente, acerca de las masivas manifestaciones que sacudieron el país durante fines del año 2019, el profe Maza expresó que “desgraciadamente, creo que uno de los problemas graves —lo dice todo el mundo y que lo diga yo no tiene ninguna gracia— es que el estallido social uno puede pensar que fue como un exabrupto, una pataleta de adolescente. Pero cuando uno empieza a mirar, hubo cosas en el estallido social que eran un factor común”.

“Creo que el nivel de abuso con la gente de una serie de actores fundamentales en la sociedad, como las farmacias, era extraordinario. Vino el estallido social, ¿y uno ve que haya cambiado algo? No, y los abusos de una serie de otros actores siguen estando ahí. Esto fue como una pataleta de un adolescente que un día no se quiso comer el almuerzo y se paró de la mesa, y al día siguiente le pusieron la misma comida”, agregó y cerró.