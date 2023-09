Consejo Constitucional: oficialismo critica figura del TC y aseguran que operará como una “tercera cámara”

Este sábado, el Consejo Constitucional continúa trabajando en la redacción de una nueva carta fundamental. De esta forma, el órgano despachó los capítulos VIII y VIII bis, referentes al Tribunal Constitucional (TC) y al Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas.

En concreto, el TC fue el tema más relevante durante el fin de semana, el último de votaciones en el pleno. Esto, debido a que el Consejo aprobó que órgano pase de 11 miembros, en desmedro de los 10 ministros que se desempeñan actualmente.

Además, gracias a los votos de la derecha, se logró la aprobación del control preventivo sustantivo del TC que, en palabras simples, le entrega facultades para resolver cuestiones de constitucionalidad que aparezcan durante la tramitación de proyectos de ley. Algo que fue traducido por el oficialismo como una “tercera cámara“.

Por su parte, la consejera de Convergencia Social, María Pardo, criticó la aprobación de esta enmienda. Y recordó algunos casos en que este tribunal influyó directamente en el rechazo de algunos proyectos que iban en beneficio de la ciudadanía.

“Esta facultad es peligrosa”

“Creemos que esta facultad es particularmente peligrosa en el caso de aprobarse una constitución como la que se está perfilando. Una constitución identitaria, una constitución que no permite la discusión democrática, ya lo hemos visto en el pasado reciente de nuestro país”, señaló.

En esa línea, puntualizó que “el Tribunal Constitucional ha bloqueado decisiones tomadas unánimemente en el Congreso, como fue en el caso de las facultades que se le daban al Sernac para defender los derechos de los consumidores”.

Por otro lado, la consejera de Renovación Nacional, Lorena Gallardo, explicó que la idea de la aprobación de este apartado es lograr que las leyes sean aprobadas y despachadas sin dilatación. Y descartó la idea de una “tercera cámara”.

“No se dilaten tanto”

“Siempre se ha hablado que el TC genera una tercera cámara, sin embargo, eso no es así. Lo que nosotros tratamos de procurar en este control sustantivo preventivo es que las leyes que van a salir no se dilaten, sino que tengan una prevención de los vicios. No existe una tercera cámara, existe un control sustantivo de delitos, así de simple”, sostuvo.

Del mismo modo, fue aprobado lo referente al Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, que crea “una unidad especializada a cargo de la defensa de las víctimas de delitos que sean investigados por la Fiscalía Supraterritorial”.

Finalmente, la próxima semana, deberían votarse los últimos 3 capítulos que van restando para hacer entrega de este texto a la Comisión de Expertos. Y para que en esta instancia se hagan observaciones sobre algunas enmiendas o artículos que consideren pertinentes.