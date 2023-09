Ministro Carlos Montes afirma que escándalos por convenios es “un Caval para estos tiempos”

El lío de platas por los traspasos de fondos entre el Estado y fundaciones, denominado caso Convenios, sigue sumando nuevas aristas.

Esto porque se conoció que la Policía de Investigaciones vinculó por primera vez a la diputada Catalina Pérez por el posible delito de tráfico de influencias en el caso de Democracia Viva.

Sobre estos escándalos conversó el ministro de Vivienda, Carlos Montes, con el medio La Tercera, donde sostuvo que pese a permanecer en el cargo tras el cambio de gabinete, afirmó que “no me siento sobreviviente”.

“La verdad es que mi vínculo con el caso, siendo bien objetivo, es que soy ministro y tengo que ver las orientaciones políticas de un programa, lo operativo no era mi responsabilidad“, agregó.

Además, el secretario de Estado realizó un mea culpa sobre esta situación, “Mirando desde hoy para atrás me dije, ¿por qué no pregunté más por esta cuestión? Pero no era mi responsabilidad“.

“Confié en que el dispositivo que venía de antes era adecuado. Siempre pensé que no correspondía mi renuncia, sé que hubo presión política, pero desde el comienzo dije que no iba a renunciar, porque no correspondía en esas condiciones”, prosiguió.

En esa línea, el titular del Minvu expresó que “hasta el momento, con los datos que tenemos, el caso específicamente de corrupción está en Antofagasta con Democracia Viva. Es una conclusión clara, principalmente por dos factores”.

“Uno, por el tema del conflicto de interés. El tipo de vínculo que tiene el seremi con los miembros de Democracia Viva. Y el otro, el hecho de que se contrate funcionarios con plata destinada a campamentos para trabajar dentro del ministerio”, añadió Montes.

No obstante, aclaró que “respecto al resto de las regiones, lo que puedo decir es que lo que se ve son cuestiones de ineficiencia, inoperancia. No me atrevería a decir que hay casos de corrupción manifiestos”.

Revolución Democrática

Por otro lado, Carlos Montes abordó la situación en la que quedó Revolución Democrática tras estos escándalos, asegurando que “a mí me sorprendió, no lo esperaba. Esto es una operación típica de corrupción, aprovechar un espacio para tratar de armar un poder político”.

“A mí me sorprendió que RD tenía un trabajo mejor que otros partidos allá en la zona. Eso me llamó la atención unos ocho meses antes. Después, antes de todo esto también, que estaban contratando mucha gente RD en la Seremi de Antofagasta”, declaró.

“Llamé a la subsecretaria y le dije, ¿por qué no investiga qué es lo que hay de esto? Para ver si era efectivo. Ella es RD. Y me dice que no, que había habido una contratación excesiva, pero que ya no. Ahí quedó. Después ya aparece el 16 de junio el caso como lo conocemos, que todas estas cosas estaban ligadas”, detalló el ministro.

En ello, la autoridad de Gobierno reveló que “me dolió que ocurrieran estos hechos, tanto los hechos propiamente de corrupción, como los hechos de torpeza e ineficiencia básica“.

Sobre el futuro de la nueva generación de la política, Carlos Montes expresó que “no tengo una opinión definitiva de eso. Yo creo que puede quedar muy debilitada. Ha habido un intento de dañar a una generación, con un Caval para estos tiempos, porque a Michelle le golpeó mucho Caval”.

Aprovechamiento de la derecha

En otra arista, el miembro del Partido Socialista críticó el aprovechamiento de un sector de la oposición contra la actual generación gobernante.

“Hay un sector de la derecha que dice ‘esto tenemos que aprovecharlo para matar a una generación’. Para matarla políticamente, para debilitarla políticamente. Y empieza un conjunto de acciones para eso”, dijo.

“Creo que es muy injusto que a partir de la actitud corrupta de un grupo se pretenda liquidar a toda una generación, que fue lo que empezó a ocurrir”, añadió.

Además, enfatizó que “gente como Giorgio Jackson, que no hay ningún elemento que permita decir lo que se ha dicho de él, es parte de una cierta operación que surge de distintos lados para golpear y debilitar a una generación”.

“Esto fue una oportunidad que se le abrió a la derecha para golpear a una generación que se había planteado por encima del bien y el mal y que de repente aparece con un foco de esto. Pero no se puede descalificar a todos”, cerró Montes.