Beatriz Hevia responde a críticas de Matthei: “Mi preocupación hoy es el proceso constitucional, no es el capital político de nadie”

La presidenta del Consejo Constitucional y miembro del Partido Republicano, Beatriz Hevia, respondió a las críticas de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Esto porque la jefa comunal señaló que “si las cosas siguen así, no pondré mi capital político para esta nueva Constitución”.

Ante estos dichos, la presidenta de la instancia afirmó que quienes integran el mundo político debieran estar al servicio de los chilenos.

“Lo que ingenuamente siempre espero de los políticos es que sean servidores públicos, y que estén al servicio del país y de los chilenos, y ese es el deber que tenemos todos nosotros”, señaló.

“Nosotros, como republicanos, este es un proceso que no apoyamos en un comienzo, que no buscamos y que no quisimos, y que, pese a esto, hemos sido tremendamente responsables al hacernos cargo, incluso con los costos que esto puede tener. Llamo a todos los politicos de Chile a hacer las cosas mirando al país”, aseguró Beatriz Hevia.

Además, en conversación con Mesa Central de T13, la republicana expresó que “mi preocupación hoy es el proceso constitucional, no es el capital político de nadie, ni el mío, ni el de alcaldes, ni de candidatos presidenciales, y creo que esa tiene que ser la preocupación de todos”.

Cronograma de votaciones

Durante esta semana, las votaciones continuarán en el Pleno del Consejo Constitucional, donde este lunes se votará el capítulo 4, referente al Congreso.

Mientras que los días martes y miércoles, se someterá a votación el capítulo de Gobierno y Administración del Estado.