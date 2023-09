Presidente Boric evitar polemizar dichos de Piñera sobre el estallido social y llama a no confundir “actos violentos con movilizaciones”

El Presidente Gabriel Boric, desde Nueva York como parte de su gira en Estados Unidos, respondió a los comentarios del ex Presidente Sebastián Piñera, quien recientemente afirmó que su gobierno fue víctima de un “golpe de Estado no tradicional”. El ex Jefe de Estado hizo estas declaraciones mientras se encontraba de visita en Argentina.

El Presidente Boric, al ser consultado sobre los comentarios de su predecesor, destacó que recientemente había firmado una declaración junto con los ex presidentes Piñera, Bachelet, Lagos y Frei, comprometiéndose con la democracia y el respeto irrestricto a los derechos humanos. En esa declaración, se enfatizó que la violencia no forma parte de la acción política en democracia, una convicción que el Presidente Boric ha mantenido a lo largo de su carrera.

“Más que polemizar con el expresidente Piñera, me interesa, es destacar qué es lo que tenemos a futuro”, añadió el Mandatario.

Además, subrayó la importancia de no confundir actos violentos con movilizaciones, reconociendo que existen causas legítimas para el malestar en la sociedad chilena y que esas causas deben ser abordadas de manera responsable.

“Me parece muy importante no confundir y ni poner en el mismo saco actos violentos con movilizaciones, porque hay quienes en Chile parecieran olvidarse también de que hay causas legítimas del malestar y que esas causas tenemos que enfrentarlas como país”, expresó.

El Presidente enfatizó que parte de la democracia implica la conciencia de que se deben ofrecer resultados concretos a la ciudadanía y que el malestar en la sociedad chilena tiene raíces profundas que deben ser abordadas de manera integral.