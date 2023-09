Consejo Constitucional: Experto Evópoli llama a consejeros a rechazar disposición de impuesto territorial

Este jueves, en medio de las votaciones del Pleno del Consejo Constitucional, Sebastián Soto, comisionado experto de Evópoli, crítico la disposición de contribuciones o impuesto territorial y que exime de este impuesto al inmueble destinado a la vivienda principal, a votarse para ser parte de la propuesta de nueva Carta Magna.

“Quiero hacer tres críticas a esta disposición. La primera es una crítica constitucional. ¿Debe tener la Constitución una norma tributaria como esta? No hay nada más ajeno a un texto constitucional que una norma tributaria. Yo no conozco ninguna”, comenzó diciendo el ex miembro del Consejo de Defensa del Estado.

“La Constitución no es solo pacto político, es también norma jurídica suprema. ¿Cuál es la razón para llevar a la norma suprema una regla tributaria como esta? Ninguna. La Constitución no es solo norma jurídica suprema, también es ley fundamental. ¿Cuál es la fundamentalidad de esta norma? Ninguna. En resumen, es desde la perspectiva constitucional algo totalmente ajeno”, agregó el abogado.

“Larga fila de cuestionamientos”

En una segunda crítica, Soto planteó que desde la política pública existe “una larga fila de cuestionamientos a esta norma”.

“Felipe Larraín escribió que eliminar el pago de las contribuciones beneficiaría solo al 23% de la población, especialmente a los hogares de mayores ingresos, y perjudicaría a las comunas más pobres. José Luis Daza escribió que estaríamos validando el principio de darle estatus constitucional al tratamiento impositivo especial para ciertos bienes. Un grupo de economistas de todos los sectores, entre otros, Ignacio Briones, Paula Benavides y otros, escribieron que esta enmienda define una materia que es de política pública y constituye una medida tributaria altamente regresiva”, ejemplificó el jurista.

“Yo siempre he sido muy crítico de cierta izquierda que desprecia la evidencia, que construye y toma decisiones de espaldas a la evidencia. Creo que el octubrismo dejó ese gran pecado en la izquierda chilena del que yo espero que la izquierda empiece a redimirse. Pero creo también, con la misma fuerza, que no es bueno que cometamos ese mismo pecado ahora desde la otra vereda”, complementó el comisionado.

En tanto, respecto a su tercera crítica, Sebastián Soto apuntó a un tema electoral. “Se dice que en virtud de esta norma, el texto tiene más probabilidades de ser aprobado. Eso es un error”, dijo.

“La Convención, que tanto hemos criticado, también pensó que el plebiscito del 4 de septiembre podía ganarse incorporando este tipo de normas al texto (…) Soy de los que cree que el plebiscito de diciembre solo podrá ganarse si hay un pacto político en el que la ciudadanía pueda ver que no solo sus líderes políticos, sino que también los líderes sociales, la élite, está de acuerdo”, expuso el integrante de la Comisión Experta.

Finalmente, tras manifestar el preferir “equivocarme con un texto de consenso y no con un texto partisano”, Sebastián Soto llamó a las y consejeros a “rechazar” la disposición de contribuciones.