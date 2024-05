El favorito del público para animar el Festival de Viña que estaría casi descartado para conducir el certamen

A pocas semanas de que se confirmara que Mega y la productora Bizarro serán los organizadores oficiales del Festival de Viña del Mar para los próximos cuatro años, ahora el foco se centra en la búsqueda de los rostros más adecuados para encabezar la conducción del importante certamen nacional.

Una que corre con gran ventaja es la animadora, Karen Doggenwailer, quien cuenta con un amplio favoritismo del público y al parecer también de producción, por lo que sería una de las cartas más seguras para conducir el festival.

En tanto, por la parte masculina en la animación, parece que aún no hay una carta predilecta. En la inesperada lista de animadores que se barajan para acompañar a Karen, entre ellos actores y periodistas, uno que calificó casi automáticamente por su trayectoria en Viña es Rafael Araneda.

“Prácticamente imposible”

Y es que al haber tenido un paso exitoso por el certamen entre 2011 y 2018, sumado a que también cuenta con experiencia en la conducción junto a Doggenwailer, el conocido presentador es uno de los candidatos más apoyados por el público. Sin embargo, según consignaron desde El Filtrador, su llegada al escenario se ve “prácticamente imposible”.

Cercanos al animador señalaron al portal, aseguran que no ha sido contactado y ven complejo que el canal efectivamente lo llame. Esto porque estiman que Mega no ganaría con poner sus fichas en una figura que no pertenece a su equipo.

De hecho, sobre una posible alianza con Univisión, actual canal donde trabaja Araneda desde EE. UU., deslizaron que esta era una alternativa inviable. Y es que las fuentes consultadas explicaron que la mayoría de los shows de peso tienen veto a ser exhibidos en Estados Unidos, donde “solo tres minutos se autorizan”.

De esta forma, el esperado reencuentro en los escenarios de la dupla entre Karen Doggenwailer y Rafael Araneda se ve un poco difícil de concretarse y dependerá de las conexiones de la mesa ejecutiva del canal organizador.