Consejera Gloria Hutt y votación en el Consejo Constitucional: “Cuando lleguemos a temas de contenido más ciudadano, posiblemente la conversación con las personas se facilite”

El miércoles fue así: “Cuando lleguemos a temas de contenido más ciudadano, posiblemente la conversación con las personas se facilite, pero tenemos un desafío inmenso. Y un desafío de tono: ayer (miércoles 20 de septiembre) el ambiente estuvo muy crispado, por lado y lado. Los discursos fueron muy encendidos. Eso, a la ciudadanía, le produce rechazo, porque las personas esperan un ambiente de más acuerdo, como el que tuvimos en las comisiones. Espero que después de haber pasado ayer, que fue muy intenso, más de lo conveniente para este proceso, el tono se corrija y volvamos a tener conversaciones fundamentadas más que emocionales. Hubo una carga fuerte de pasión por las ideas que cada uno tiene, pero el proceso necesita también prudencia”.

El diagnóstico es de la presidenta de Evópoli, exministra y actual consejera constitucional, Gloria Hutt. Y lo hizo la mañana de este jueves, en ADN Hoy. Pero antes se refirió a discusiones más polémicas: por ejemplo, que ella y otros representantes de oposición se desmarcaran de la votación que reconoce “los derechos del que está por nacer”.

“Fue votación por convicción y porque nuestra convicción, en el texto como está ahora, es equivalente al que está en la Constitución actual, independiente de la interpretación que se ha hecho. Cuando uno toma las palabras y el contexto en que está esa frase en la protección de la vida, no tiene posibilidad de interpretación que no sea igual a la que está ahora. Ayer (miércoles), Eugenio García-Huidobro, investigador del CEP (Centro de Estudios Públicos), especialista, dice que es equivalente. Por esa razón nosotros consideramos que no era ningún riesgo para el aborto en tres causales, que es la ley en la que nosotros creemos, por razones muy justificadas, para casos muy terribles, tiene que existir”, explicó.

Hay algo palpable en esa convicción: que quienes han recurrido al aborto tienen, en promedio, 13 años, y “muchas de ellas han sido violadas por sus familiares. Tiene que haber una medida, una salida para casos muy terrible”.

Ya en lo político, lo del aborto fue una “evidencia” de que “hubo una serie de temas que votamos de manera distinta. Y lo seguiremos haciendo, en la medida que consideremos que es lo que corresponde. Por eso digo que nuestra opción ha sido votar por convicción. En algunos casos coincidimos con los Republicanos y en otros no”.

Pero Hutt descansa, por ejemplo, en el trabajo de la Comisión Experta, adonde irá la propuesta de Carta Magna, para revisar las palabras: el 7 de octubre se votará y entregará el texto al comité, quienes tendrán poco menos de un mes para hacer ajustes y, en caso de haber discrepancias, volvería a un grupo mixto. En resumen, son tres etapas donde se pueden hacer ajustes aún.

Discusión futura

Que se rechace la propuesta que emane del Consejo Constitucional “es un riesgo y nos preocupa a todos, especialmente a los que estamos con todo trabajando para que el proceso resulte y se apruebe”, advirtió la exministra. Profundizó en que “tiene muchos componentes positivos”, a lo que se suma un posicionamiento en el debate público que, en la medida en que, por ejemplo, se acerque a debate de derechos sociales, “va a ser atractivo para las personas, son fundamentales, son expectativas que las personas tenían de este proceso”.

Por lo pronto, hay, a juicio de la consejera, “muchos artículos muy extensos que van más allá de la declaración que tiene que estar en la Constitución. Todavía creo que tiene mucho texto, que está pesada. Espero que ocurra en la comisión experta: que se recorte mucho del texto”.

“Desde Evópoli hemos hablado desde hace muchos años de la Constitución mínima, ágil, moderna, liviana; pero creo que estamos todavía con un documento pesado. Espero que sea parte del trabajo que haga la Comisión Experta. Después, hay una comisión de armonización que lo que hace es darle estructura lógica al texto: que no haya párrafos repetidos, que se pueda seguir con plenitud. Hay un trabajo largo por delante”, cerró.