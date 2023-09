Ministra Vallejo: “No nos queda claro por qué un sector de la derecha, que se dice democrática, no es capaz de condenar el golpe de Estado”

Tras la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, desde la derecha manifestaron que la relación con el Gobierno se encuentra “quebrada“, acusando además de priorizar las actividades de esta fecha por sobre otras discusiones.

Esto luego de los constantes intercambios de declaraciones, a propósito de que dicho sector se negara a firmar un documento por la democracia, elaborando ellos mismos un compromiso en el cual aseguraron que lo sucedido el 11 de septiembre de 1973 era “inevitable”.

Sobre esto conversó con País ADN la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, quien señaló que “el Gobierno ha seguido trabajando en todos los ámbitos que debe seguir trabajando, sin desconocer la importancia de esta conmemoración”.

“Esto no solo tiene una importancia de carácter nacional, sino también internacional“, agregó respecto al 11 de septiembre.

Respecto a las labores del Gobierno, la secretaria de Estado dijo que no porque se haya realizado la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado “el Gobierno ha dejado de preocuparse, por ejemplo, de la Comisión por la Paz en La Araucanía; o de avanzar en lo que está pasando en educación, o las conversaciones en torno al pacto fiscal y la reforma de pensiones“.

“Estamos trabajando en muchas cosas al mismo tiempo. El Gobierno camina y mastica chicle al mismo tiempo, y por eso existen también equipos“, añadió.

En esa línea, Camilo Vallejo reveló que desde el Ejecutivo “a rato sentimos que hay como una estrategia de permanente tensionamiento por parte de un sector de la derecha”.

50 años del golpe de Estado

Por otro lado, la titular de la Segegob se refirió a lo que denominó “La carta de los cinco“, donde los expresidentes vivos, además de Gabriel Boric, firmaron un acuerdo por la democracia.

Sobre esto, Vallejo indicó que “es un hito histórico”, calificándolo además como “un avance”.

“Otro avance concreto es que, por primera vez en la historia, tenemos un compromiso desde y por el Estado, para acompañar a las víctimas de familiares de las violaciones de los Derechos Humanos”, prosiguió.

“Hoy tenemos un canal público reconociendo como fue intervenido en dictadura para manipular información, generar montajes, y no contribuir a la verdad de lo que estaba ocurriendo”, enumeró.

Además, declaró que “por más que un sector esté retrocediendo en el reconocimiento de la gravedad o la condena al golpe de Estado, el país igual está avanzando en esto“.

“El Presidente Boric hizo un compromiso, convocó e hizo la invitación, no impuso ningún término, a los exmandatarios, quienes concurrieron. Convocó e invitó también a todos los sectores políticos del país, donde solo un sector se restó“, añadió.

No obstante, Camila Vallejo destacó que “lo fundamental es que no se vuelva a repetir un quiebre de la democracia, no más golpes de Estado, no más violaciones a los Derechos Humanos”.

Asimismo, cuestionó que la derecha chilena no condenara el golpe de Estado de 1973. “Independiente de si son de centro, izquierda o de derecha, presidentes y expresidentes del mundo fueron claros y tajantes en condenar el golpe de Estado en Chile. ¿Por qué en Chile esto no puedo pasar con la derecha chilena, si es de sentido común?”, sostuvo.

“Espero que esto sea simplemente circunstancial, que tenga que ver con la situación electoral o la presión que le pone la ultraderecha con el partido republicano, pero todavía no nos queda claro porque un sector de la derecha, que se dice democrática, no es capaz, como la derecha a nivel internacional, de condenar el golpe de Estado, y tenemos declaraciones como la del diputado Bobadilla (UDI), que relativizó y cuestionó la veracidad de los informes Rettig y Valech”, aseguró.

Además, lamentó el negacionismo de algunos parlamentarios. “Que actualmente haya parlamentarios de derecha que pongan en duda la brutalidad de los crímenes que se cometieron, es muy doloroso, y no ayuda a la unidad o la reconciliación”, señaló.

También abordó la carta de los internos de Punta Peuco, donde admitió que no hay proyectos que busquen beneficios carcelarios por información de detenidos desaparecidos.

“Quienes firman esa carta eran personas que antes no habían reconocido las violaciones a los Derechos Humanos que cometieron, y ahora lo hacen“, valoró.

“Como Gobierno no tenemos iniciativas contempladas en eso“, afirmó.

Candidatura presidencial

Finalmente, Camila Vallejo se refirió al trabajo del Consejo Constitucional, específicamente sobre una enmienda que eleva la edad para ser candidato presidencial (de 35 a 40 años), donde algunos han señalado que es una medida en su contra para evitar una futura candidatura.

Al respecto, la ministra vocera de Gobierno expresó que “no voy a entrar en las interpretaciones de otros“.

“Sé que el proceso constituyente está en las primeras fases de votación, que son las comisiones, para luego ratificar o rechazar estas iniciativas en el pleno. Por lo tanto, no me adelantaría a establecer juicios o evaluaciones del contenido de esto“, dijo.

“Lo que hemos dicho desde el principio es que el debate sea lo más inclusivo posible, que no se imponga solo un sector, donde la derecha tiene una alta responsabilidad al ser mayoría, y que no se repita el que sintamos que la propuesta de texto constitucional representa solo una mirada“, prosiguió Camila Vallejo.

Para cerrar, aseguró que “no corresponde” dialogar sobre este tema cuando es ministra de Estado. “Sé cuál es mi rol y mi trabajo en este momento. Soy ministra del Presidente Boric, por lo que todo este debate sobre candidaturas no corresponde“, cerró.