Continúan las críticas contra republicanos y Chile Vamos tras cierre de votaciones en Consejo Constitucional

Se mantienen las críticas por parte del oficialismo en contra de republicanos y Chile Vamos, luego del cierre de la votación de las enmiendas en el Consejo Constitucional.

Alejandra Krauss (DC), miembro de la Comisión Experta, criticó el texto despachado al pleno de la instancia, señalando que este, “aprobado por Republicanos y Chile Vamos, contiene normas inaceptables para estos tiempos“.

“Supone retrocesos, adolece de errores y fallas técnicas, no responde a nuestra tradición constitucional. No solo es un texto que no nos une. Nace de desconfianzas y miedos“, afirmó.

Asimismo, otro tipo de enmiendas, como la propuesta que busca beneficios carcelarios para las personas privadas de libertad mayores de setenta y cinco años y con alguna enfermedad terminal, tomó fuerza en la palestra política, sobre todo en el marco de los 50 años del golpe de Estado.

El consejero Yerko Ljubetic calificó de “irresponsable” esta propuesta, expresando que actualmente hay 265 personas que cumplen con esta condición, de las cuales 146 son violadores de los derechos humanos.

A estas observaciones se sumó la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, quien criticó las enmiendas propuestas por el partido republicano. “Me parece que es una vergüenza“.

“A cincuenta años del golpe, intentar avanzar en beneficios carcelarios para los criminales de lesa humanidad que además están en una cárcel especial, que a mí parecer debe ser cerrada, como es el caso de Punta Peuco, es un retroceso histórico y es un acto más del Partido Republicano en la línea del negacionismo“, agregó.

“Yo lamento que haya sectores de Chile Vamos que se hayan prestado para avanzar en esta dirección”, prosiguió la parlamentaria.

También dio sus impresiones Alejandra Kraus, quien dijo que esta iniciativa no tiene congruencia con el derecho penal, por lo que la experta llamó a mantener los estándares propios de un proceso de debate democrático.

“El mayor problema que se tuvo era que a pesar de las enmiendas entregadas, presentaban otras en últimos minutos. Eso demostraba la poca profundidad en redactar un texto constitucional que se va a proponer al país”, declaró.

“Esto no tiene que ver con izquierdas y derechas. Esto tiene que ver con ofrecer al país un texto constitucional que se merece”, aseveró.

Por otra parte, el consejero UDI, Arturo Phillips, defendió este trabajo constitucional y mencionó las proyecciones de cara al pleno.

“Tenemos una primera etapa atrás nuestro, que son las votaciones en las comisiones, las que han tenido distintos tipos de acuerdos y dentro de ellos ha habido también acuerdos bien transversales como en educación, lo mismo con todas las normas del capítulo medioambiente”, manifestó.

“Y hay otras normas que vienen a recoger los anhelos ciudadanos, como es la inexpropiabilidad y la propiedad de los fondos de los ahorros de los trabajadores, o como lo es también el derecho de los padres de educar a sus hijos“, añadió.

“Se viene ahora la etapa del pleno donde los 50 consejeros constitucionales tenemos que trabajar juntos para escribir una constitución que tenga puntos de encuentro con una mirada de futuro”, cerró Phillips.

De esta manera, termina esta primera etapa del proceso y este jueves 14 de septiembre se revisarán nuevamente estos temas en el pleno.