Tohá por declaración de la UDI en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado: “Me duele y me avergüenza que se retroceda en cosas tan fundamentales”

En medio de la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado en Chile, que quebró la democracia en 11 de septiembre de 1973, la Unión Demócrata Independiente (UDI) emitió una declaración en la que catalogaban la acción militar como “algo inevitable”. Los dichos del gremialismo afectaron, desde las emociones, a la ministra del Interior, Carolina Tohá, hija del exministro del Interior de Salvador Allende y detenido y torturado político, José Tohá.

“Personalmente, me duele y me avergüenza que se retroceda en cosas tan fundamentales”, comenzó diciendo la secretaria de Estado. Luego agregó: “Espero que sea síntoma de una política cortoplacista, de una mirada electoral, fruto de las disputas al interior de la propia derecha, y no de convicciones profundas. Espero, realmente, por el bien de Chile, que así sea”.

Sobre la ausencia de la UDI y de los partidos de oposición, resumió Tohá: “Uno puede entender que este acto era incómodo para algunos sectores, pero más importante que eso es el juicio que hacemos de lo que vivimos como país y lo que aprendemos hacia adelante. Eso es lo más triste de las palabras que hemos escuchado: que a veces pareciera que hay una negativa a hacer esos aprendizajes”.

“Habemos algunos que nos hemos sentido muy incómodos con muchas cosas que se han dicho, que hemos sentido que estos días se nos ha insultado a nuestra memoria, a nuestros muertos, pero que estamos dispuestos a ir y firmar por la democracia con todos ellos, sin dudar un minuto. Quisiéramos que eso, del lado que estuvieron de la otra parte, también fuera un aprendizaje. No por nosotros, no por nuestros muertos, sino por el Chile que viene hacia adelante”, complementó después.

Un homenaje emotivo

Fue en el Palacio de La Moneda, en Santiago, que se llevó a cabo el acto central del Gobierno por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Tras los discursos y presentaciones, la ministra calificó el día como uno “muy emotivo. Es muy significativo para nosotros, como chilenos y chilenas, lo que se conmemora hoy, lo que vivió nuestro país y sobre todo, lo que podemos aprender de esa experiencia. Creo que el Presidente tuvo muchas palabras que van a resonar por largo tiempo, pero hay una que me parece especialmente importante, que es pensar cómo, a partir de esto que hemos vivido los chilenos de hoy, y sobre todo los más jóvenes, construimos hacia el futuro un aprendizaje como sociedad, para que esta tragedia nos engrandezca, nos haga más fuerte y haga que nuestra democracia sea capaz de sobreponerse frente a cualquier vicisitud que tenga que enfrentar en el futuro”.

Con todo, y ante el ausentismo de la derecha y con los saludos y reconocimientos de líderes políticos de todo el planeta Tierra, la titular de Interior sentenció que los gestos “demuestran que más allá de acciones políticas, hay un sustrato que va a resistir y que es más fuerte que estas pequeñeces (la declaración de la UDI)”.