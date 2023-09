Abuelas de Plaza de Mayo por conmemoración del golpe de Estado: “Todos tenemos que contribuir para que esto no vuelva a pasar”

Uno de los discursos más aplaudidos este lunes 11 de septiembre en La Moneda, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, fue el de Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, organización surgida en plena dictadura argentina que apuntaba a localizar y recuperar a los niños y niñas desaparecidos durante ese oscuro periodo de la historia trasandina.

De Carlotto, a sus 92 años, comenzó su alocución mirando al cielo: “Salió el sol. Es un signo de que alguien nos acompaña, que son los que están pero no están. Están acompañándonos en la larga lucha que hemos tenido los países de Latinoamérica”.

Luego, puso especial énfasis en el régimen político que rige en Chile: “No hay que olvidar nunca a los que, de una manera u otra, brindaron su vida. Las democracias que tenemos, ellos la hicieron; ellos nos enseñaron a no temer. Nosotros, sus madres y en esta Asociación, que ya tiene 45 años y a la que pertenezco desde entonces, me cambió y nos cambió la vida: salió la guerrera, la madre, la que no olvida, no odia, pero hay palabras que son para siempre y eternas: memoria, verdad y justicia”.

En la misma línea, instó a que “todos tenemos que contribuir para que esto no vuelva a pasar”.

Junto a De Carlotto viajaron también Buscarita Roa, vicepresidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y Claudia Poblete, nieta recuperada de Buscarita, la 64 de la Asociación.

Hacia el final de las palabras, la presidenta de la Abuelas de Plaza de Mayo llamó a “seguir ahora con la democracia presente, que estamos disfrutando con el Presidente, su compañera y toda su gente, nos demuestra qué fuerza tiene Latinoamérica, qué valor tiene, qué deseo tiene de que esto no se olvide y que insista la memoria. Memoria, verdad y justicia (…) Al que le pasó y al que no le pasó, tiene que estar presente para la patria, para el destino del país, para no decir ‘no me importa’, sino con diferencias políticas y culturales, darnos las manos y juntarnos Latinoamérica para que nunca más vuelva a pasar”.