José Antonio Gómez y secreto de la comisión Valech: “Puede ser un buen instrumento para una comisión de búsqueda, pero no puede ser algo que se decida por terceros”

Los 50 años del golpe de Estado han sido revisados por el exministro de Justicia y expresidenciable radical José Antonio Gómez, desde una perspectiva personal: alejado de la primera línea política, ha sido testigo de la discusión por el secreto de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”, que él integró. Y en eso,”no declaré, pudiendo hacerlo, porque consideré que era juez y parte”, recordó la mañana de este jueves en ADN Hoy.

El fin del secreto (bajo ciertas condiciones) como proyecto legislativo “hay que mirarlo desde la perspectiva de la víctima”, dijo el exministro: “No creo que sea una fórmula legal simplemente para aquellos que declararon y contaron cosas atroces que les pasaron y que ellos pidieron mantener en secreto, porque no quisieron pública una situación tan compleja. Sin duda debe ser una decisión de la víctima: que diga que ese secreto sea abierto respecto de su propia declaración”.

El objetivo del Ejecutivo es potenciar el Plan Nacional de Búsqueda, que pretende dar con el paradero de los más de mil detenidos y desaparecidos que aún no han sido encontrados: “Están identificados agentes del Estado, procedimientos, lugares de detención. Puede ser un buen instrumento para lo que el Gobierno quiere hacer con una comisión de búsqueda. Pero es tal la violencia, el dolor expresado en estas declaraciones, que no puede ser algo que se decida por terceros (…) Es decisión de uno contarlo o no, no de terceros”.

Su hipótesis es que el Gobierno podría, por ejemplo, reconocer centros de tortura y quienes participaron allí. Bajo ese lente, “no le veo un sentido tan relevante. Puede ser que la historia quiera ser conocida desde el punto de vista público, pero nadie tiene derecho a exponer una situación tan grave por una decisión legal”.

Fueron más de 35 mil testimonios los recogidos en el informe de la comisión Valech, que tuvo como principal característica la sistematización y que, de eso, se establecieron circunstancias de detención y tortura, y a agentes del Estado que participaron de ello. Así, Gómez planteó: “Uno podría pensar que esos antecedentes, pese a los antiguos que son, pudieran colaborar con estas circunstancias de búsqueda de esas personas que aún están detenidas desaparecidas, lo que es una herida tremenda para Chile entero”.

Sobre todo, de los agentes del Estado: “Probablemente el informe puede ser bastante claro respecto a los lugares. Pero quizás hay algo que ha pasado y que con el tiempo se puede perder: aquellos agentes del Estado que no han sido identificados en el proceso. Esa gente pudiera eventualmente ser importante en el proceso que viene. Es compleja la situación de revelar el secreto, pero también es importante en el otro sentido: todavía hay información”.

Al instante, el abogado recuerda a un torturador que, ante una muerte inminente producto de un cáncer, se presentó ante tribunales y contó su historia. “Por eso no es tan irrelevante esa situación de identificación de los agentes del Estado, porque llega un momento en que la presión psicológica, la situación de aquellas atrocidades que cometieron, los obliga a hablar. No son las Fuerzas Armadas, institucionalmente, quienes van a lograr que exista la información que queremos, sino que es individualmente de aquellos que participaron. Ellas pueden hacer un llamado, pero hoy no tienen la potencia o la fuerza respecto a aquellos agentes del Estado que participaron como para ordenarles a entregar información”, resumió.