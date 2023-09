“No está a la altura”: diputada Maite Orsini es criticada tras ingresar con un gato a Sala de la Cámara

Este miércoles, la diputada de Revolución Democrática (RD) Maite Orsini ingresó con un gato arropado en su abrigo a la Sala de la Cámara.

Según consignó Emol, a raíz de esta situación, una serie de parlamentarios simpatizaron con la situación, se levantaron de sus puestos y se acercaron a la diputada para acariciar al animal.

Sin embargo, no a todos les gustó el comportamiento de la parlamentaria, incluso, el diputado UDI Juan Antonio Coloma, pidió que sacaran al gato de Sala y le exigió a la mesa de la Corporación hacer cumplir el reglamento.

“No está a la altura”

“Lo mínimo que podemos hacer es respetar el reglamento, entrar con animales a la Sala me parece que no está a altura. Sé que es más popular no decir nada y quedarnos callados, pero es un desde”, sostuvo el parlamentario de oposición.

En esa línea, agregó que “imagínense que una persona después quiera venir con sus perros. Pido respetar el reglamento y espero que la secretaría lo haga cumplir”.

Finalmente, tras la queja del parlamentario y por instrucción de la mesa, la diputada Orsini retiró a su mascota del hemiciclo.