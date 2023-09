Rojo Edwards critica declaración contra el golpe de Estado propuesta por el Presidente Boric: “Se complica este acuerdo”

En el último episodio de Sala de Ensayo, el programa conducido por el periodista Álvaro Paci en 13C, el protagonista fue Rojo Edwards. El senador del Partido Republicano se refirió al duelo de dos días que decretó el Presidente Boric por la muerte de Guillermo Teillier, y a raíz de esto criticó su llamado a firmar un acuerdo para que nunca más haya un quiebre democrático como el golpe de Estado de 1973.

Acerca del duelo nacional decretado por Guillermo Teillier, Rojo Edwards sostuvo que “debe estar reservado para personas que unan a la sociedad, y el señor Teillier (…) no creo que ni siquiera sea un demócrata“.

“Pero el punto es que a solo días del 11 de septiembre, el Presidente, realmente, está llamando a la oposición para firmar algo en conjunto y poder mirar el futuro. Y declara duelo nacional por una persona que autorizó un atentado en que murieron cinco policías o que dijo que el asesinato de un senador por Santiago era un daño colateral”, añadió.

Cuestionó los dichos del Presidente Boric por el suicidio del militar en retiro

Más adelante, el senador del Partido Republicano ejemplificó su crítica al duelo por el histórico dirigente comunista con un caso. “Mira el Presidente Piñera, no llamó a duelo nacional cuando murió Sergio Onofre Jarpa. Y, por qué no lo hizo, siendo que era del mismo partido político. Y no lo hizo porque entendía que el duelo nacional era de todos los chilenos“, afirmó.

“En cambio, el Presidente Boric, lo que hizo fue imponernos a un señor que a nosotros no nos gusta“, complementó.

Posteriormente, el exmilitante de Renovación Nacional cuestionó los dichos del Presidente Boric en contra del militar en retiro que se suicidó previo a cumplir su pena por la muerte de Víctor Jara. “Fíjate que el presidente Allende también se quitó la vida y hoy día lo dice de un militar y después qué va a decir…“, declaró.

“Pero más allá de eso, uno espera que un presidente sea el Jefe de Estado y no jefe político de su coalición. Uno espera que un presidente que tenga estatura, el Presidente Boric, perdóname, pero es de este porte (…) No hay ninguna posibilidad que Chile avance con este tipo de gestos, como el que ha hecho el Presidente Boric, declarando duelo nacional por el Guillermo Teillier, o sea, francamente insólito”, adicionó.

Finalmente, se refirió al llamado del Presidente Boric a firmar una declaración para que nunca haya más un quiebre democrático como el golpe de Estado. “Por supuesto que se complica este acuerdo que quiere realizar. A qué nos va a llamar a firmar, ¿a qué respetemos la democracia cuando él hace un duelo nacional por un comunista que llamó a la violencia permanentemente?“, cerró.