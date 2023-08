“Una persona que promovió la violencia”: oposición lamenta muerte de Guillermo Teillier pero critican duelo nacional

Dos días de duelo nacional decretó el Presidente de la República, Gabriel Boric, por la muerte del exdiputado y presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier.

Considerado como una figura clave para la izquierda durante la lucha contra la dictadura y el retorno a la democracia, Teillier falleció durante esta madrugada tras permanecer internado en el Hospital Clínica de la U. de Chile.

No obstante, la determinación del Mandatario no cayó bien a los ojos de la oposición, quienes si bien lamentaron el deceso del líder del PC, criticaron el duelo nacional decretado.

El diputado republicano Benjamín Moreno partió diciendo que “hay que separar dos cosas. La muerte de una persona, sea quien fuera, no es un motivo para alegrarse para nadie. No quiero hacer más comentarios sobre el fallecimiento de una persona porque para muchas personas puede ser doloroso, para otras no, pero igual estamos hablando del fallecimiento de un ser humano, y antes que políticos somos personas“.

No obstante, afirmó que “no me parece correcto” los dos días de duelo nacional “porque Teillier no fue una persona de unidad nacional“.

“Carga sobre su espalda el asesinato de cinco carabineros, varios actos ilícitos, y creo que no merece que un país esté rindiendo homenaje, no merece que cuarteles de Carabineros, que perdieron a varios de los suyos en manos de un atentado que planificó él, tengan que estar con la bandera media apta por esa persona“, sostuvo.

En la misma línea, el parlamentario de Evópoli, Francisco Undurraga, dijo que “no comparto la forma de hacer política de él y la justificación que tuvo a la violencia, no solamente pidiéndole la renuncia al presidente Piñera, sino que adicionalmente en su propia historia y argumentando en favor de la misma en el caso del atentado a Pinochet, en la internación de armas a Carrizal Bajo y a la muerte Jaime Guzmán”.

“Creo que la democracia se combate con democracia y no se combate con las armas”, añadió, asegurando que “el presidente debió haber meditado de mejor forma esto antes de tuitearlo. Debería haberlo consensuado. Guillermo Teillier fue una persona relevante en la política chilena, manejó el Partido Comunista en forma férrea y dura durante casi 30 años, pero argumentar que él fue un generador de paz en la historia política de su desarrollo, yo no estoy de acuerdo“.

Asimismo, el diputado Frank Sauerbaum, de Renovación Nacional, manifestó que “lamentamos la muerte de cualquier persona y Teillier, sin duda, fue una persona que jugó un rol político durante los últimos años, pero claramente no compartimos esta decisión del Gobierno de estos dos días de dolor nacional para una persona que promovió la violencia permanentemente en Chile como una forma de llegar al poder“.

“Teillier reconoció él mismo haber sido parte, ideólogo, del atentado en contra de Pinochet y donde murieron cinco escoltas, y además fue quien dirigió el ala militar del Partido Comunista durante el gobierno militar“, prosiguió.

“La izquierda se distingue por justificar la violencia siempre. Siempre hay una excusa para ser violentista. Hace unos días el ministro de Educación decía que dependiendo de las circunstancias se podía evadir al metro. No hay ninguna circunstancia que justifique la violencia utilizada en democracia o en dictadura“, cerró el legislador.