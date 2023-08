A diferencia de la Convención, el Consejo Constitucional ha sido de un trabajo más hermético, quizás; o menos mediático, si se quiere. Pese a ello, este lunes comienza la votación de las más de mil enmiendas presentadas por los consejeros mayoritariamente republicanos. El consejero independiente pro UDI, Arturo Phillips, dio cuenta del estado de los diálogos esta mañana de lunes, en ADN Hoy:

“Hay muchas (enmiendas) presentadas, pero muchas son de formas, muchas están repetidas y finalmente se va a dar un fenómeno en donde se va a ver que muchas van a ser retiradas y no van a ser tantas las que se van a terminar votando”.

Tras la votación de las enmiendas, en los primeros días de octubre (específicamente, el día 7) el resultado de lo aprobado será puesto en manos de un grupo de expertos, los que “podrán hacerle observaciones y van a cumplir ellos un rol de armonización también”, explicó el gremialista. Por lo pronto, lo que sigue es: votación de las enmiendas en cada comisión, luego la votación en el pleno, después la votación de los expertos y finalmente una vuelta al Consejo. “Estamos recién empezando, no desde el punto de vista del tiempo, sino del punto de vista del proceso de votación y acuerdo“, resumió.

La votación de las enmiendas será a criterio del presidente de cada comisión y, dijo Phillips, “no serán votadas de corrido (…) Se partirán votando algunas enmiendas, se va a ir parando, se irá viendo cómo se llega a consensos y no será una votación indiscriminada. Hay que partir por algo y después ir en el camino viendo cómo se dan las cosas, porque si no estaremos dilatando demasiado y no tenemos tanto tiempo por las etapas que quedan y que requieren espacio para que ocurran”.

En la misma línea, el consejero cree que las primeras cosas que se votarán serán “aquellas cosas que no hayan sido sujeto de enmienda, por lo tanto, son garante de proyecto y por lo tanto, van a tener, espero, un gran apoyo de todos”.

“Luego, que se voten cosas que tengan más o menos consenso por todas las bancadas por ser cuestiones que, me imagino, todos compartimos, relativo a la historia de Chile, a la tradición constitucional chilena, que nadie ha cuestionado, y así vamos votando para llegar a lo más complejo y dar espacio, márgenes para seguir conversando sobre aquello que no tenemos acuerdo. Si ponemos a votar las cosas complejas hoy, hay una mayoría que podría aprobarla, pero la idea es dar un espacio para que no pase eso necesariamente y dar la instancia para escuchar a todos”, complementó luego.

Con este proceso no tan bien evaluado por la población, el consejero Arturo Phillips aseguró: “Para mi sería un fracaso que este proceso terminara votado en contra, porque a nosotros nos votaron chilenos para escribir una Constitución que represente a la mayor cantidad de chilenos. Uno debe ser fiel a lo que dijo en campaña”.

Ese resultado, sin embargo, va más allá de la mayoría, explicó: “Uno puede hacer todos los esfuerzos del mundo, pero lo que termine resultando va a depender no solo de quién tiene las mayorías, sino también quién tiene las minorías (…) Nosotros por eso, siendo mayoría (de oposición), hemos tratado de tener conservaciones todos los días con las distintas bancadas de todos los sectores políticos: tenemos mesas de coordinación, tenemos reuniones para poder recoger las ideas y podríamos partir votando las cosas complejas hoy, pero no queremos, mientras no haya acuerdo. Es imposible que una Constitución sea votada enteramente votada por unanimidad. Algunas cosas la tendrán, algunas no y es parte de un legítimo debate y discusión de una Carta Magna”.

🎙️ EN VIVO | En #ADNHoy hablamos con el consejero constitucional Arturo Phillips (@arturophillipsd) por el inicio de la discusión y las votaciones de las enmiendas 📻https://t.co/wVwyCD0nTx

💻https://t.co/eq3BHcJtwa pic.twitter.com/ZN2rf9T1aG — Radio ADN (@adnradiochile) August 28, 2023

La oposición ha mantenido conversaciones “con todas las bancadas”, dijo Phillips, pero aquello que su sector podría ceder sería contraproducente: “Si transparento ahora qué cosas concretas, es la mejor forma de dejar en cero las conversaciones, de expropiar esos resultados. Hay que ser cuidadoso, porque todo esto se va diciendo de una manera muy lenta, de mucha confianza, pero no quisiera terminar estropeando eso. Pero sí quiero adelantar que desde la UDI hemos sido muy cuidadosos al momento de presentar las enmienda”.

“Nosotros pudimos haber cambiado el anteproyecto completo, porque podíamos hacerlo jurídicamente; lo que hicimos fue haciendo ajustes, mejoras, innovaciones, y todas con una mirada de Chile por sobre trincheras ideológicas y se ve en las enmiendas”, añadió luego. Y lo mismo, a su juicio, ha hecho el Partido Republicano. Por ejemplo: “Sé que les hubiese gustado harto bajar el Congreso y lo hacen solo a 135. No sé si eso termine prosperando (…) Ellos, si hubiesen querido hacer una votación solo republicana, hubiesen cambiado el anteproyecto por completo y no hacen eso, sino que se tratan de hacer ajustes, modificaciones. Tienen un gran número (de enmiendas), pero hay que analizar cuántos son cambios de fondo y cuántos de forma”.

Con todo, puede que se despache esta semana el Chile como Estado social y democrático de derecho. Aunque hay una enmienda que apunta a cambiar el orden del artículo. “Si hacen cambios para mejorarlo, nuestro voto será a favor, dependiendo de qué tanto apoyo tiene el hecho de hacerle esos cambios de parte de las distintas bancadas del consejo”, cerró.