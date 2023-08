Diputado Romero denuncia amenazas de muerte tras presentar querella contra gobernador del Biobío

El diputado Leonidas Romero denunció que recibió amenazas de muerte luego de presentar una querella contra el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, por presuntos delitos de fraude al fisco.

“Lamento informar que, el día jueves 24 de agosto del 2023, he recibido llamados telefónicos con amenazas graves y preocupantes de atentar contra mi integridad y la de mi familia, lo cual, considero muy delicado”, acusó a través de un comunicado, el diputado independiente.

Según el parlamentario, las amenazas surgieron tras la querella que ingresó en contra del gobernador del Biobío, el 14 de julio pasado, por presuntos delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, detrimento del patrimonio fiscal y graves vulneraciones de la probidad administrativa.

“Estas amenazas, al parecer, provienen de mis últimas declaraciones públicas respecto de la Querella Criminal que presenté contra el Gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz Worner, en donde critiqué arduamente el trabajo desarrollado por el Ministerio Público, extendiendo dicho malestar a la atención por parte de la Fiscal a cargo de dicha investigación y el eventual conflicto de interés que pudiere existir entre el querellado Sr. Díaz Worner y el Consejo de Defensa del Estado”, indicó el diputado Romero.

“El abogado también ha recibido llamados”

En esa línea, reveló que el abogado a cargo de la querella también recibió amenazas. “Más sorpresa me llevé cuando el abogado patrocinante en dicha querella criminal, me informa que igualmente ha recibido los mismos llamados telefónicos, con amenazas verosímiles de agresión tanto a su persona como a la de su familia, existiendo incluso una amenaza de no seguir ejerciendo más el derecho en caso de seguir con la tramitación de la presente acción penal”.

El diputado Romero lamentó que, pese a las denuncias que han realizado por estas acciones, “solo queda lamentar el accionar de estos delincuentes” y ver “expuesta nuestra integridad y la de nuestros seres queridos”. Sin embargo, en el comunicado, no informó si interpondrá una acción legal por las amenazas.

“No tenemos miedo”

Finalmente, el parlamentario aseguró que “tenemos la convicción que nuestras instituciones, en esta oportunidad, puedan hacer el trabajo con la mayor prolijidad posible, creo firmemente que esta parte no está errada en denunciar las irregularidades, los eventuales delitos, las faltas, y las transgresiones a la probidad. No tenemos miedo, y con estas amenazas solo nos dan la razón de que estamos en el camino correcto“.