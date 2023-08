Amarillos por Chile sufrió dos renuncias claves en su directiva, agitando así la estructura interna del partido.

Se trata de Sergio Solís, el secretario general del colectivo, y de Gonzalo Rojas-May, quien ocupaba el cargo de vicepresidente.

Según consigna La Segunda, Solís habría compartido en un chat interno una carta enviada al presidente de Amarillos por Chile, Sergio Micco.

En ella, se señala que “habida consideración a tu solicitud amistosa de dejar la secretaría general del partido argumentando ‘desavenencias personales insalvables’ que te impiden desempeñar con propiedad la presidencia del partido, he decidido aceptar su petición y presentar mi renuncia indeclinable al cargo de secretario general provisorio“.

“Este proyecto, al que he dedicado mucho trabajo y esfuerzo, me resulta muy querido y no estoy dispuesto a ponerlo en riesgo por motivos personas. Te deseo mucho éxito en tu labor“, concluyó, publica Emol.

Por otro lado, la renuncia de Rojas-May se habría dado anoche tras una reunión de la directiva.

“Estamos en un periodo de transición, vamos a tener un encuentro en un par de meses más para definir la directiva permanente, porque la actual es transitoria. El secretario está cansado y el vicepresidente señaló que no tiene tiempo, pero no veo nada más“, argumentó el diputado del partido, Andrés Jouannet.

Ante estas pérdidas, Sergio Micco agradeció a ambos por su trabajo y dedicación.

“Tengo la certeza que seguiremos trabajando juntos por nuestros ideales, por Chile y su democracia, que vive momentos difíciles“, aseguró.