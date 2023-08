Al fin se concretó el encuentro entre el Gobierno y Chile Vamos para abordar las reformas previsional y tributaria (o nuevo pacto fiscal). Las imágenes mostraron, en un lado de la mesa, a los ministros Álvaro Elizalde, de la Secretaría General de la Presidencia; Carolina Tohá, de Interior; Camila Vallejo, de la Secretaría General de Gobierno; Mario Marcel, de Hacienda, y Jeannette Jara, de Trabajo; junto al Presidente Gabriel Boric.

Del otro lado estaban los presidentes de Renovación Nacional, el senador Francisco Chahuán, junto al vicepresidente de la colectividad, el diputado Diego Schalper; de Evópoli, la consejera constitucional Gloria Hutt; y de la Unión Demócrata Independiente, la secretaria general María José Hoffmann.

Antes de comenzar la reunión, el Presidente Boric transparentó estar “plenamente consciente de lo difícil que ha sido que esta reunión se produzca, para todos, y por lo mismo creo que es tremendamente positivo que ocurra”.

“Cuando conversamos con los territorios, vemos las encuestas, cuando vemos que la gente quiere y exige acuerdos, se trata que justamente en reuniones como esta salgamos con buenas noticias y no con malas. No es obvio, no es fácil, pero los invito y que el hecho que estén acá es una muestra de buena fe de que eso sea posible. Eso requiere también de que podamos conversar”, cerró el Mandatario.

Oposición

En ADN Hoy, el senador Chahuán adelantó el ánimo con el que su sector llega a la conversación: “Vamos a plantearle al Presidente que se le acabó el tiempo. Vamos con el mejor de los ánimos, pero a representar a la ciudadanía”.

En ese sentido, aseguró que la agenda que intentarán impulsar, al menos en lo legislativo, será sobre probidad, seguridad y después pensiones y salud:

“En un momento en que la política está degradada, se requiere más que nunca entender que la política tiene que entender los problemas de las personas. Pero el Gobierno ha estado en estrategias de comunicación más que sacar adelante temas importantes: cómo no va a ser importante las normas de probidad, que haya un registro de beneficiarios finales de fondos públicos para oficializar en qué se gasta cada recurso del Estado”.