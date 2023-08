Consejo Constitucional: PC acusa que republicanos no quieren llegar a acuerdos y denuncian campaña presidencial de Kast

Este jueves, en el marco del debate de las enmiendas que cada bancada presentó en el Consejo Constitucional, los representantes del PC acusaron que los republicanos no quieren llegar a acuerdos. Y denunciaron que la figura de José Antonio Kast está haciendo campaña presidencial.

En la instancia, los republicanos, que controlan el órgano redactor con 22 de los 50 escaños, presentaron un total de 400 indicaciones al texto de la Comisión Experta, situación que molestó al consejero comunista Fernando Viveros, por lo que realizó un reclamo en la Corte Suprema, el cual fue rechazado.

A raíz de esta situación, según consignó La Tercera, el consejero republicano Antonio Barchiesi emplazó al PC a “no oponerse a las expectativas del país” y, durante esta jornada, los representantes de los partidos de gobierno respondieron duramente.

“Queremos decir que Barchiesi miente en esa fórmula de Goebbles ‘miente, miente, que algo queda’, y lo hace porque nosotros como progresistas y todas las fuerzas del oficialismo queremos estar hasta la última instancia de deliberación democrática intentando llegar a acuerdo“, manifestó Viveros.

En esa línea, señaló que “los que pareciera que no quieren llegar a acuerdos constitucionales es el Partido Republicano“.

“Me parece peligroso”

Por su parte, la otra representante del PC, Karen Araya, también se manifestó en contra y calificó de “enmiendas identitarias” las indicaciones al texto presentadas por la derecha.

Además, se refirió a la líder del partido, José Antonio Kast y a la gira que realizó la colectividad para presentar sus enmiendas a la ciudadanía. “A mí me parece peligroso que se ocupe el proceso constitucional como un trampolín para hacer una campaña presidencial, eso no corresponde. Nosotros estamos mandatados a llegar a acuerdos y no me parece correcto que algunos líderes políticos de la ultraderecha estén ocupando este espacio para hacer su campaña presidencial”, indicó.

En una línea similar, la delegada de la bancada CS-PC, María Pardo, convocó a un punto de prensa, donde arremetió en contra de la campaña republicana. “El eslogan con el que hacen esta campaña es Te Quiero Chile y, sin embargo, yo me pregunto si quieren a todo Chile, si quieren a las mujeres, a las niñas, a las que pretenden obligar a llevar adelante un embarazo cuando tienen 13 años y han sido violadas“, expresó.

Sin acuerdos

Por otro lado, durante esta jornada, ambos sectores se sentaron por sexta vez en la mesa de coordinación para negociar las enmiendas. Pese a esto, si bien el tono de la conversación fue tranquilo, una vez más no se llegó a acuerdos.

En ese sentido, la izquierda defendió lo que se estableció en el anteproyecto de la Comisión Experta, mientras que la derecha mantuvo su postura de hacer modificaciones.

Finalmente, durante este viernes 18 de agosto los diálogos de los mismos temas (huelga, titularidad sindical y trabajo decente) deben continuar en una nueva reunión de la mesa coordinadora.