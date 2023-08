Previo a reunión de Chile Vamos con el Gobierno: diputado Schalper (RN) afirma que “reforma previsional y el pacto fiscal son malos”

A un día que se concrete la reunión entre Chile Vamos y el Gobierno, este miércoles, el secretario general de Renovación Nacional (RN), el diputado Diego Schalper arremetió contra el Ejecutivo, afirmando que el pacto fiscal y la reforma de pensiones son malos proyectos.

“Nuestra convicción es que la reforma previsional es una mala reforma para Chile. Ya abandonaron las cuentas nacionales, hoy día están con el Fondo Integrado Pensiones, pero sigue siendo una mala idea para los chilenos”, expuso el parlamentario de oposición.

“Lo que les vamos a ir a decir a domicilio (La Moneda) es que su reforma previsional es mala, que su pacto fiscal, que no es pacto, es malo, que creemos que no han sido capaces de ponerse a la altura del problema que tenemos hoy día en materia de salud pública y en salud privada”, agregó el diputado.

“Abandonar malas ideas”

Bajo ese contexto, el secretario general de RN indicó que “si el Gobierno realmente quiere construir grandes acuerdos, tiene que abandonar las malas ideas que sustentan a sus reformas”.

“Queremos explicarle al Presidente de la República que es imposible sostener una reforma previsional que no solo no se sostiene técnicamente, sino que el 90% de los chilenos lo que quiere es que ese 6% adicional se quede en sus cuentas de ahorro (…) seguir insistiendo en una cuenta fiscal es algo que no tiene ningún sostén político, ni ningún sostén social”, complementó Diego Schalper.