La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, donde también criticó la reacción de la oposición.

Orellana manifestó que la salida de Jackson fue un duro golpe en lo personal y que “todos los cambios de ministros son duros, porque uno se acostumbra a trabajar no solo con el rol, sino también con las personas”.

“Recorrimos harto camino desde las primarias, el proceso de campaña junto al Presidente. Creo que su gesto es uno de lealtad con el Presidente, lo señala en su carta, que su presencia se ha transformado en una excusa para quienes no quieren conversar”, señaló para Meganoticias, en relación con los cuestionamientos de la oposición hacia la gestión de Jackson en su último periodo.

Orellana por salida de Jackson

En esa línea, la secretaria de Estado abordó los cuestionamientos que hizo el timonel de la UDI, Javier Macaya, aludiendo a que con la renuncia del ministro Jackson no basta para reactivar el diálogo con el Gobierno: “No es suficiente para superar la crisis. Hoy día corresponde no solo cambiar a las personas, también hay que cambiar una forma de gobernar, un ataque permanente a la oposición, no sintonizar con lo que está pensando Chile”, manifestó el líder de oposición.

La ministra abordó dichas declaraciones sosteniendo que “yo ya vi lamentablemente anoche al senador (Javier) Macaya diciendo ‘no nos basta, queremos que salga otro ministro’, y creo que ese es el tipo de cosas de lo que la gente está chata, peleas entre políticos sobre políticos, por último discutiéramos sobre propuestas para el país“.

“La reforma previsional se presentó hace 10 meses, 10 meses en los que algunos no se han sentado en la mesa y ahora en los últimos dos meses han ocupado a Giorgio como excusa“, aseguró.

Por último, la jefa de cartera hizo un llamado a que “discutamos con altura de miras las necesidades que tiene nuestro país”.