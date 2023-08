Presidente Boric por AC contra Jackson: Deben tener sustento jurídico y no ir inventando sobre la marcha

Este miércoles, el Presidente de la República, Gabriel Boric, concurrió hasta la comuna de Puente Alto, instancia en la cual presentó el nuevo trazado de la Línea 9 del Metro de Santiago.

En ello, el Mandatario se refirió a la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, asegurando que estas acciones “son parte legítima de las atribuciones que tiene el Parlamento, pero estas tienen que tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha“.

“En este caso, creo que sería más transparente decir que hay ciertos sectores de la política chilena que van a hacer todo lo posible por trabar y evitar que el gobierno saque adelante sus reformas, y que lo digan públicamente”, agregó.

En esa línea, el Presidente Boric dijo que “los hemos invitado a conversar hace meses, y por diferentes motivos y excusas, no llegan a la mesa, no se sientan, o cuando están a punto de realizar la reunión, sencillamente dicen ‘¿sabe qué?, no vamos a asistir hasta que usted saque a tal ministro’, y por mientras, las pensiones siguen esperando”.

Por lo mismo, el Jefe de Estado sostuvo respecto al caso Convenios que “acá ha habido casos de malversación de fondos y de corrupción inaceptables, que no tienen ninguna justificación. Y toda autoridad que sea citada va a ir no solamente declarar, sino que va a colaborar activamente“.

“Acá todos tienen que hacer todo lo posible para que todas estas malversaciones se sepan, se sancionen, no vuelvan a ocurrir, y no sigan ocurriendo. Nada de perdonazos, nada de meter la basura debajo de la alfombra. Cuando hay problemas, los problemas se enfrentan“, prosiguió.

Finalmente, la máxima autoridad del país enfatizó que “nosotros no vamos a defender lo que ayer criticamos. Hay que tener en estas cosas un solo estándar. Lo que exigimos es que las acusaciones no se hagan al voleo“.

“Al final los que sufren con los sinvergüenzas que dentro de nuestro gobierno también han aparecido, son las personas“, cerró.