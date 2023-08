“Es súper peligroso”: Marcela Said, directora de “Narcos”, afirma que Luis Silva es un “soldado del Opus Dei”

En el 2006, se estrenó Opus Dei – Una cruzada silenciosa, un documental dirigido por Marcela Said acerca de esta congregación religiosa. En aquella ocasión, la directora de episodios de series como Narcos: México y Lupin, entrevistó al consejero constitucional Luis Silva, cuando todavía era un joven estudiante numerario del Opus Dei. Y tras conocerlo, concluyó que el republicano es “terrorífico“.

En el documental de Marcela Said, al ser entrevistado por ella, Luis Silva expresó que “mi convicción de que puedo aportar mucho en la política, es mucho más fuerte desde que soy numerario que antes. Y también, si tú te metes en el trabajo de cualquier numerario que se empeña por ser santo de verdad, el trabajo está bien hecho“.

“Entonces, uno efectivamente podría pensar que hay un afán por conquistar el mundo. Pero eso es solo la consecuencia de querer hacer un trabajo bien hecho para Dios“, añadió.

Más adelante, el entonces estudiante Luis Silva explicó por qué quería meterse a la política. “Por una cuestión muy de fondo. Un poco ambiciosa, pero creo que es posible. Que es cambiar un poco la mentalidad de este país, de mucha gente, por lo menos. Yo encuentro que somos muy estatistas. Y esperamos todo del Estado, aunque el Estado nos dé poco“, afirmó.

“Pero lo seguimos esperando todo de las instituciones. Y no nos damos cuenta, yo me incluyo, del poder que tenemos en nuestras manos. De lo que somos capaces de hacer. Entonces, me gustaría ser político para eso. Bueno, obviamente también para influir en lo más posible en las leyes. Que sean leyes acordes con la moral, digamos“, complementó.

Marcela Said sobre Luis Silva: “Es un tipo de muy pocas luces”

Recientemente, en conversación con CNN Íntimo, Marcela Said opinó acerca de Luis Silva, hoy consejero constitucional. “A mí me cuesta creer que Luis Alejandro Silva, a quien yo conozco, porque lo entrevisté en el Opus Dei, hace, no sé, 20 años, no me acuerdo… fue el 2006 (…) Es un tipo de muy pocas luces. Por supuesto que es súper peligroso. Y por otras cosas“, afirmó.

Luego, agregó: “El problema no es la juventud, es que es miembro numerario del Opus Dei. ¿Y eso qué significa? Ni siquiera estamos hablando de alguien como Joaquín Lavín, que era miembro supernumerario y es gente que toma lo mejor de la obra y ya. Él (Luis Silva) es un soldado del Opus Dei. Él tiene una agenda y esa está dictada por el Opus Dei“.

“Esa es una agenda valórica. Una agenda que tiene que ver con ‘no a ningún tipo de aborto’, con que ellos no aceptan la homosexualidad. Es gente extremadamente conservadora. Es gente que no le interesa tampoco la justicia social. Podrán venderte lo que quieran, pero yo no les creo nada”, adicionó.

Tras ello, la también directora de Los perros, señaló sobre el militante del Partido Republicano, que “nada viene de él. Él es una persona que repite un discurso, que fue entrenada para eso y que tiene alguien aquí, como esta gente que tiene algo en el oído. Y eso es lo peligroso de Luis Alejandro Silva. Hay que entender que él es la cara visible del Opus Dei acá en Chile“.

Finalmente, acerca de Luis Silva, Marcela Said concluyó que “este tipo es 100% obediente al Opus Dei. Ser miembro numerario es como ser cura. Ellos tienen voto de obediencia (…) Ellos tienen una propia constitución al interior de la obra. O sea, a mí él me da terror. Y hay quien dice que no, que ‘¿por qué?’ Y no, es terrorífico. Él es terrorífico“.

“O sea, él podrá sonreír y tener como una cara de… Pero yo no le creo nada“, cerró.