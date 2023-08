“El Frente Amplio no se va a manchar por un par de inescrupulosos”: diputado Ibáñez responde dichos de Andrade sobre Democracia Viva

Este viernes, el diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez se refirió a los dichos de Daniel Andrade, quien fue representante legal de Democracia Viva y exmilitante de Revolución Democrática (RD). En ese sentido, el parlamentario manifestó que “el Frente Amplio no se va a manchar por un par de inescrupulosos”.

En detalle, en conversación con Contigo en la Mañana de CHV, el fundador de la entidad privada y expareja de la diputada Catalina Pérez (suspendida RD), se refirió al caso Convenios y admitió sentirse “avergonzado” de firmar los millonarios convenios con la seremi de Vivienda de Antofagasta.

A raíz de la aparición pública, el titular de CS señaló que “Andrade no representa en absoluto a la mesa nacional del Frente Amplio, él ha sido expulsado. Están todos los antecedentes puestos en tribunales, en el Ministerio Público, en el CDE, el Gobierno ha levantado todos los antecedentes que tiene a su disposición para atacar profundamente un eventual acto de corrupción”.

En esa línea, agregó que “él está lejos de acá, que se vaya lejos de acá. En la mesa nacional del Frente Amplio estamos trabajando por la reforma de pensiones, por la reforma tributaria y aportando antecedentes”.

“El Frente Amplio no se va a manchar”

“Aquí somos súper tajantes, no se va a esconder ninguna basura debajo de la alfombra(…) y lo decimos con mucha fuerza. El Frente Amplio tiene un compromiso con la transparencia, con la probidad, que no se va a manchar por un par de inescrupulosos y tampoco por el accionar de una persona que ya no es militante de Revolución Democrática”, sostuvo el congresista.

Asimismo, añadió que el representante legal de Democracia Viva no simboliza el alma del Frente Amplio. “El señor Andrade no representa en absoluto el espíritu frenteamplista por el cual nosotros, desde los movimientos sociales, hemos estado aportando a este gobierno junto con otros partidos”, aclaró.

“Hay que cerrar este episodio”

Finalmente, el diputado Ibáñez fue concluyente en asegurar que “hay que cerrar de manera tajante y en la Justicia este episodio, que queremos que se resuelva pronto y con toda la verdad posible”.