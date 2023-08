Se suma a la lista de Quintana: Natalia Piergentili no repostulará a la presidencia del PPD

La timonel del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, anunció que no repostulará a la presidencia de su colectivo en las elecciones internas que se desarrollarán este mes, sino que se sumará a la lista encabezada por el senador Jaime Quintana como vicepresidenta.

En conversación con CNN Chile, Piergentili confirmó el cambió de su candidatura: “Después de mucho pensarlo y de evaluar también mi sanidad mental, de evaluar lo mejor para el partido y no tener una competencia que siempre deja heridos, a pesar de todo, es que he decidido, tal como me lo ha pedido el senador Jaime Quintana, integrar su lista como vicepresidenta”.

“Así que igual voy a tener una voz y vamos a bregar para que sea un partido que saque adelante las reformas, que tiene un tono de apoyo al gobierno, pero que plantea también, cuando corresponda y en los espacios que corresponda, sus disensos y puntos de vista”, añadió.

Problema en la inscripción de lista

Natalia Piergentili seguía con intenciones de tomar nuevamente la presidencia del PPD, durante la semana pasada. Es por eso que el pasado viernes, cerca de las 23:00 horas, inscribió una lista junto al secretario general del partido, José Toro Kemp, según consignó La Tercera.

Sin embargo, un problema surgió: Kemp también se registró en la lista de Jaime Quintana, y afirmó que solo esa integraría. Por esto, las autoridades electorales decidieron frenar el proceso hasta la noche de este jueves, a fin de que la timonel del partido determinara si inscribía una lista nueva o si se sumaba a la que estaba propuesta.