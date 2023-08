Marcel endurece el tono con el presidente de la CPC por dichos contra Jackson

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha emitido una enérgica respuesta a las declaraciones del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes. Estas declaraciones surgieron en medio de la presión política para que el Presidente, Gabriel Boric, solicite la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

En una entrevista con Radio Universo, Mewes expresó: “Yo creo que aquí tenemos un Presidente que tiene que tomar esto con la mayor firmeza“, con el propósito de restablecer el diálogo político en el país. Estas afirmaciones vinieron después de que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto de acuerdo para que el Mandatario concretara la salida de Jackson.

“Muchas veces habrá que hacer los sacrificios que correspondan”, añadió Mewes. “Más vale ponerse colorado una vez que rosado cien veces, y creo que las decisiones hay que tomarlas. Para eso nos gobiernan”, subrayó el líder empresarial.

Estos comentarios no fueron bien recibidos por el ministro de Hacienda, quien ha mantenido conversaciones constantes con Mewes en el contexto de las negociaciones para avanzar en el pacto fiscal impulsado por el Ejecutivo. Marcel declaró: “Respecto a las referencias a la situación del ministro Jackson, la verdad es que yo no recuerdo en mis años en la política a un dirigente empresarial que se pronuncie sobre la decisión de mantener o no a un ministro en un gabinete“.

Además, agregó: “Vivimos en un país con régimen presidencial donde es el Presidente quien define a sus equipos de colaboradores. Por lo tanto, me parece que es un tema que no corresponde a un liderazgo gremial”, concluyó el ministro.

Esta respuesta del ministro Marcel subraya la importancia de la independencia en la toma de decisiones políticas y ministeriales por parte del Presidente y su gabinete, enfatizando la separación entre los ámbitos político y empresarial en el país. Las declaraciones del líder de la CPC han generado un debate sobre el papel de las organizaciones empresariales en asuntos de gobierno y la relación entre el mundo empresarial y la política en Chile.