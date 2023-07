Andrea Gutiérrez, renunciada subsecretaria de Cultura, reconoce error “de buena fe y sin intención maliciosa”

Durante la jornada, desde Presidencia comunicaron la renuncia de Andrea Gutiérrez a la subsecretaría de Cultura, además de la realización de un sumario administrativo, sin entregar mayores detalles de las razones de la dimisión, la que se hará efectiva desde el lunes.

Tras el anunció se especuló que las razones de la renuncia fue por un supuesto convenio firmado por Gutiérrez y una fundación ligada a la pareja de su jefe de gabinete; sin embargo, esto fue negado desde La Moneda.

Finalmente, fue la propia exsubsecretaria quien entregó su versión de los hechos, señalando que su dimisión se debe a un error administrativo, al no haberse abstenido de firmas dos contratos con la corporación de Cultura de la municipalidad de Santiago, lugar donde trabajó antes de asumir su cargo en la cartera.

Al respecto, Gutiérrez aclaró que “uno de ellos autorizaba el traspaso de fondos por la adjudicación de un concurso público, mientras que el otro se refería a nuestras facultades para realizar convenios de colaboración con diversas entidades”.

“Lamentablemente, no me abstuve de participar en ambas situaciones. Quiero enfatizar que este error fue involuntario y de buena fe, y quiero reafirmar que no hubo un mal uso de los recursos públicos“, agregó.

“Lo hago con la certeza y tranquilidad”

Gutiérrez afirma que “ambos convenios otorgados por la Corporación de Desarrollo de Santiago se ejecutaron adecuadamente, cumpliendo con todas las disposiciones establecidas en los acuerdos institucionales“.

Finalmente, se refiere a su renuncia, señalando que “lo hago con la certeza y tranquilidad de que todo lo que hemos llevado a cabo fue con el propósito de brindar dignidad a los agentes culturales de nuestro país, reactivar el sector artístico y cultural, y, sobre todo, poner la cultura y las artes en el centro de la vida de las personas”.